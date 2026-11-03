"OÖ tut was" für Arbeitsplätze, Familien und Gesundheit

"OÖ tut was" zeigt, was unter Landeshauptmann Stelzer für Oberösterreich umgesetzt wird.

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Mit Blick auf die Landtagswahl 2027 rück die OÖVP mit "OÖ tut was" konkrete Entscheidungen, Investitionen und Verbesserungen für die Menschen in Oberösterreich in den Mittelpunkt. "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erwarten sich die Menschen zu Recht eine Politik, die Entscheidungen trifft und handelt. Genau dafür stehen Landeshauptmann Thomas Stelzer und die Oberösterreichische Volkspartei. Mit 'OÖ tut was' zeigen wir, was in unserem Land konkret umgesetzt wird", erklärt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

Dass Oberösterreich handelt, zeigen die MRT-Offensive mit neuen Geräten in Kirchdorf, Grieskirchen und Freistadt und der Notarzthubschrauber in Suben, der jetzt rund um die Uhr im Einsatz ist, bringen eine bessere Gesundheitsversorgung in den Regionen.

Mit der Übernahme des Kasbergs bleibt das Familienskigebiet im Almtal erhalten und nach der Übernahme des 50-Prozent-Anteils der Stadt Linz am Flughafen wird Oberösterreich den Flughafen weiterentwickeln und damit den Standort stärken.