oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

2-Stunden-Einsatz

Gasaustritt in Ischl: Therme & Co. evkuiert

FF Bad Ischl
© FF BAd Ischl
Ein beschädigtes Gasrohr löste am Dienstag einen Großeinsatz in Bad Ischl aus.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei Grabungsarbeiten in der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) ist Dienstagvormittag die Gashauptleitung beschädigt worden. Wegen massiven Gasaustritts wurden Häuser, Geschäfte, Gaststätten, die Therme, ein Hotel sowie die Stadtpfarrkirche evakuiert, teilte die Feuerwehr mit. Messungen ergaben, dass sich das Gas nicht über das Kanalnetz ausbreitet. Die Leitung wurde repariert, nach nicht einmal zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Auch interessant

100.000-Euro-Baustelle fertig: NÖ-Straße jetzt wie neu

12-Jährigen in Einkaufscenter missbraucht

Toter Stürmer: Weltmeister Piqué verließ Stadion fluchtartig

Leck schnell repariert

Um 10.03 Uhr war die Hauptfeuerwache Bad Ischl zum Gasaustritt gerufen worden. "Nachdem gerade die Abwasserleitungen erneuert werden, musste befürchtet werden, dass sich das Gas über den Kanal ausbreitet. Somit wurden Nachalarmierungen weiterer Feuerwehreinheiten veranlasst und der Absperrbereich auf einen Radius von 100 Meter erweitert", berichtete Einsatzleiter Hannes Stibl. Die Gebäude im Gefahrenbereich wurden evakuiert und mit den Messungen im Kanalnetz begonnen. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden und das Leck repariert werden. Um 11.45 Uhr war der Einsatz vorbei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gasaustritt in Ischl: Therme & Co. evkuiert

Kaia Superstar: Fegt sie jetzt Gigi und Kendall weg?

"OÖ tut was" für Arbeitsplätze, Familien und Gesundheit

Flughafen Linz:  Landesrechnungshofberichtzum Achleitner-Abflug

Italien verhängt Quarantäne bei Einreise aus Österreich

RIAN: Gold für »Verwandtschaftstreffen«

Trotz Kritik: Keine schwarze Flagge an der Staatsoper für Lugner

Linzer Hausarzt-Problem ähnlich wie Wels lösen

Erster Nikolo-Run mit Start vor dem Brucknerhaus

Polizei stattet Lobau-Aktivisten Hausbesuche ab