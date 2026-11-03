Gasaustritt in Ischl: Therme & Co. evkuiert

Ein beschädigtes Gasrohr löste am Dienstag einen Großeinsatz in Bad Ischl aus.

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Bei Grabungsarbeiten in der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) ist Dienstagvormittag die Gashauptleitung beschädigt worden. Wegen massiven Gasaustritts wurden Häuser, Geschäfte, Gaststätten, die Therme, ein Hotel sowie die Stadtpfarrkirche evakuiert, teilte die Feuerwehr mit. Messungen ergaben, dass sich das Gas nicht über das Kanalnetz ausbreitet. Die Leitung wurde repariert, nach nicht einmal zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Leck schnell repariert

Um 10.03 Uhr war die Hauptfeuerwache Bad Ischl zum Gasaustritt gerufen worden. "Nachdem gerade die Abwasserleitungen erneuert werden, musste befürchtet werden, dass sich das Gas über den Kanal ausbreitet. Somit wurden Nachalarmierungen weiterer Feuerwehreinheiten veranlasst und der Absperrbereich auf einen Radius von 100 Meter erweitert", berichtete Einsatzleiter Hannes Stibl. Die Gebäude im Gefahrenbereich wurden evakuiert und mit den Messungen im Kanalnetz begonnen. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden und das Leck repariert werden. Um 11.45 Uhr war der Einsatz vorbei.