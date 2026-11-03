Flughafen Linz:  Landesrechnungshofberichtzum Achleitner-Abflug

SPÖ-Mobilitätssprecher Höglinger: "Erste Schritte sind gesetzt – aber die zentrale Forderung des Kontrollausschusses ist offen."

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Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) freut sich - bevor er am 12. November seinen "politischen Abflug" macht - noch über einen Landesrechnungshofbericht: "Der heute veröffentlichte Folgeprüfungsbericht des Oö. Landesrechnungshofs bestätigt: Die notwendigen Weichenstellungen für die Zukunft des Flughafens Linz sind gesetzt." Mit der neuen Strategie wurde laut Achleitner ein klarer Weg für die Weiterentwicklung aller Geschäftsfelder eingeschlagen. Dazu zählen insbesondere die Stärkung des Passagierverkehrs, die internationale Anbindung über Frankfurt sowie die Weiterentwicklung des Frachtgeschäfts. Mit der Bestellung einer neuen Geschäftsführung wurde darüber hinaus auch personell eine wichtige Weichenstellung vorgenommen.

Positiv bewerte der Landesrechnungshof auch die intensivierte Abstimmung zwischen den zuständigen Fachbereichen des Landes - diese Empfehlung wurde im Folgeprüfungsbericht als vollständig umgesetzt eingestuft.

NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer ordnet das Ergebnis der LRH-Folgeprüfung der Flughafen Linz GmbH nüchtern ein: "Von vier geprüften Empfehlungen ist nur eine vollständig umgesetzt, zwei befinden sich in Umsetzung, bei einer wurden erst erste Schritte gesetzt. Zudem endete die Prüfung noch vor der Übernahme des städtischen Hälfteanteils durch das Land. Die Anteilsübernahme und das nunmehrige Alleineigentum des Landes waren daher nicht mehr Gegenstand der Prüfung."

SPÖ-Verkehrssprecher Tobias Höglinger: "Wir erkennen an, dass Bewegung in die Sache gekommen ist. Das ändert aber nichts daran, dass dem Landtag noch immer keine abgestimmte langfristige Strategie samt Mittelbedarf vorliegt. Genau das hat der Kontrollausschuss verlangt."