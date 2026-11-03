50 Gratis Kurse
OÖ Hausordnung: Workshops für Schüler starten
"Ein gutes Miteinander braucht gemeinsame Regeln, an die sich alle halten. Mit der OÖ Hausordnung haben wir genau diese Regeln verschriftlicht. Sie enthält Werte, die die Grundlage für ein gutes Zusammenleben in Oberösterreich bilden: Respekt, Verantwortung, Leistungsbereitschaft aber auch Brauchtum und Traditionen", sagt Jugend-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP). "Diese Werte müssen wir pflegen und an die nächste Generation weitergeben. Mit den beiden neuen Workshops des JugendService vermitteln wir die Werte der OÖ Hausordnung altersgerecht: für die Jüngeren spielerisch und erlebnisorientiert, für die Älteren stärker reflektierend. Damit möglichst viele Klassen dieses Angebot nutzen können, sind die ersten 50 Workshops kostenlos."
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Unterschiedliche Perspektiven
Trainierin Sherin Hozaien erklärt, dass es darum geht blinde Flecken zu hinterfragen. "In interaktiven Übungen setzen sich Jugendliche spielerisch und reflektiert mit ihren eigenen Denkmustern, Vorurteilen und den Schubladen im Kopf auseinander. Sie lernen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und besser zu verstehen, wie Missverständnisse und Konflikte entstehen können."
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