oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Sorge

Christian Mucha: Nieren-OP nach Schmerz-Hölle!

Nathalie Martens
von
Älterer Mann liegt im Krankenhausbett mit Infusionsnadel im Arm und schaut in die Kamera.
© Facebook
Verleger Christian W. Mucha muss sich in Kürze einem operativen Eingriff an der Niere unterziehen. Trotz starker Schmerzen und hohem Leidensdruck trieb der Medienmanager bis zuletzt den Neustart seiner Online-Präsenzen voran.
OE24 auf Google bevorzugen

Große Sorge um Christian W. Mucha: Der bekannte Verleger wandte sich am Dienstag mit einem persönlichen Gesundheits-Update an seine Leserschaft in den sozialen Medien. Nach eingehender medizinischer Abklärung und reiflicher Überlegung sieht sich der Medienprofi gezwungen, sein anhaltendes Nierenleiden operativ behandeln zu lassen. Der Eingriff sei aufgrund der körperlichen Belastung unumgänglich geworden.

Mucha bedankte sich eingangs für die zahlreichen Genesungswünsche seiner Anhänger. Die Situation ließ ihm jedoch keine andere Wahl mehr: "Nach Abwägung aller Fakten werde ich nun demnächst versuchen, mein Nieren-Problem mittels OP zu beheben. Ein unangenehmer, aber unvermeidlicher Schritt, wenn Leidensdruck und Schmerzen zu groß werden…" Im Gespräch mit oe24 verrät er, dass der Eingriff bereits am Donnerstag stattfinden werde.

Auch interessant

Marchfelderhof: Lugners feiern, Jazz Gitti klaut Gansl

Hochmair & Schallenberg: Liebes-Show im MAK

Silbereisen-Schock: Fällt Kitzbühel 2027 aus?

Monatelange Vorarbeit trotz körperlicher Schmerzen

Bemerkenswert ist das enorme Arbeitspensum, das der Verleger trotz seiner gesundheitlichen Probleme bis zum Schluss an den Tag legte. Ursprünglich stand für Anfang November ein ganz anderer beruflicher Meilenstein im Terminkalender des Unternehmers: Nach monatelanger, intensiver Konzeptions- und Programmierphase sollte der vollständige Relaunch seiner Medienplattformen über die Bühne gehen.

Statt sich zu schonen, steckte der Verleger gemeinsam mit seinem gesamten Team, Webdesignern und Programmierern bis zur letzten Minute alle Energie in das Großprojekt. Mucha erklärte dazu: "Wir haben – in monatelanger Vorarbeit einen Komplett-Relaunch unserer Pages vorbereitet. All unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere Courage in dieses Projekt gesteckt." Der neue Webauftritt bündelt ab sofort vier Branchenportale mit exklusiven Berichten.

Feedback-Aufruf kurz vor dem Spitalsaufenthalt

Selbst kurz vor dem bevorstehenden Gang in den Operationssaal steht der Kontakt zu seinem Publikum an erster Stelle. Der Verleger rief seine Community dazu auf, die neue Plattform genau unter die Lupe zu nehmen, Feedback zu übermitteln und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Um den Anreiz für Rückmeldungen zu erhöhen, verlost Mucha unter allen Einsendern eine Armbanduhr der Marke Jacques Lemans.

Seine Nachricht schloss der Verleger mit einem nachdenklichen, aber kämpferischen Gruß ab: "Bitte schreibt mir, wie euch das Ergebnis unserer digitalen Bemühungen gefällt. Tausend Dank dafür. Euer (leicht angeschlagener) Christian W. Mucha."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Geheim-Plan für Wien-Wahl im Mai

Musical-Stars schon jetzt im Opernball-Fieber

Silbereisen-Schock: Fällt Kitzbühel 2027 aus?

Marchfelderhof: Lugners feiern, Jazz Gitti klaut Gansl

Christian Mucha: Nieren-OP nach Schmerz-Hölle!

Heimlich geheiratet? Gigi Hadid & Bradley Cooper mit verdächtigen Ringen erwischt

Sammelklage gegen Fitness-Armband Fitbit

Warhols erzielen Millionen-Gewinn

Hochmair & Schallenberg: Liebes-Show Jubiläum im MAK

Das Wetter am Vormittag: In den Niederungen Nebel, darüber Sonne