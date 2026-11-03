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Marchfelderhof: Lugners feiern, Jazz Gitti klaut Gansl

Nathalie Martens
von
Drei elegant gekleidete Personen posieren gemeinsam bei einer Veranstaltung im Marchfelderhof.
© Conny de Beauclair
Der traditionelle Auftakt der Ganslzeit versammelte am Montagabend zahlreiche prominente Persönlichkeiten im niederösterreichischen Deutsch-Wagram. Hausherr Peter Großmann lud zum alljährlichen Martini-Loben in den Marchfelderhof, wo kulinarischer Genuss und geselliges Beisammensein im Mittelpunkt standen.
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Für die heimische Prominenz stand am Montagabend der traditionelle Gänsemarsch in den Marchfelderhof vor den Toren Wiens an. Hausherr Peter Großmann zeigte sich erfreut über den ungebrochenen Zuspruch und bezeichnete das Künstler-Martinigansl als festen Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender.

Vier fröhliche Personen stoßen mit Weingläsern bei einer festlichen Veranstaltung an.
Jazz Gitti unterhielt die anwesenden Gäste © Conny de Beauclair

Zu den Gästen zählten die Kabarettisten Christoph Fälbl und Thomas Strobl, die bestens gelaunt im Gobelinsaal eintrafen. Musikalisch ergänzt wurde die Runde durch das Trio Ulli Baer, Andy Lee Lang und Tony Wegas.

Ein Mann und eine Frau posieren mit einer gebratenen Gans, umgeben von Äpfeln und Kräutern.
Künstler-Martini-Ganslessen im Marchfelderhof am 02.11.2026 - © Conny de Beauclair © Conny de Beauclair

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Auch Zauberkünstler Nikolaus Fortelni, Schlagerstar Natalie Holzner, sowie Austropop-Ikone Jazz Gitti ließen sich das Festmahl nicht entgehen. Letztere sorgte für viel Heiterkeit, als sie ein Gansl für zu Hause in ihrer Tasche verstaute und diesen Moment auf Instagram präsentierte.

Kulinarische Menüfolge und künstlerische Untermalung

Das Menü gestaltete Küchenchef Jozef "Pepo" Krajco, der die Gäste zunächst mit Gänseleberpralinen im Kürbismantel und einer Ganslsuppe mit Bröselknöderln verköstigte. Neben dem kulinarischen Angebot wurde den Anwesenden auch ein künstlerisches Rahmenprogramm geboten. Johannes Nepomuk, Frontmann der John Fox Band, interpretierte gemeinsam mit Musicaldarstellerin Sarah Est und Sängerin Stella Kranner bekannte Musicalstücke.

Eine Frau mit weißem Hut und ein Mann posieren lächelnd vor einer Fotowand im Restaurant.
Natalia Ushakova und Ehemann Reiner © Conny de Beauclair

Der anschließende Hauptgang bestand aus knusprigem Gänsebraten, der von Jungweinen der Winzerin Katharina Baumgartner begleitet wurde. Die Nachfrage nach dem Hauptgericht fiel entsprechend groß aus. Die Schauspieler Markus Freistätter, Martin Leutgeb und Gerhard Ernst orderten nach dem ersten Gang umgehend weiteren Nachschlag mit der Begründung, dass die Zeit bis zur nächsten Saison zu lang sei. Opernsängerin Iva Schell wählte hingegen eine Portionsteilung, um das Gericht am darauffolgenden Tag erneut genießen zu können.

Zwei Frauen lächeln bei einer Veranstaltung im festlich dekorierten Raum in die Kamera.
Katharina Baumgartner und Birgit Sarata © Conny de Beauclair

Kultur- und Society-Prominenz feiert bis in die Nacht

Das Zusammentreffen bot den Anwesenden Gelegenheit zum intensiven Austausch abseits beruflicher Verpflichtungen. An den Tischen diskutierten unter anderem Benimmexperte Thomas Schäfer-Elmayer, Magier Magic Christian, Kammersänger Kurt Rydl, Gloria-Theater-Chefin Claudia Rohnefeld, Autor Günther Löffelmann, Society-Expertin Birgit Sarata, Vize-Miss Austria Sandra Bleidt sowie Zirkusdirektor Alexander Schneller.

Eine Frau und ein älterer Mann posieren lächelnd zusammen in einem festlich dekorierten Raum.
Iva Schell und Kurt Rydl. © Conny de Beauclair

Auch die Theater- und Opernwelt war mit Alexandra Reinprecht, Natalia Ushakova, Martina Dorak, Elisabeth Schwarz und Michelle Härle zahlreich vertreten. Des Weiteren nahmen die Brüder Gernot und Reinwald Kranner, Model und Musikerin Beatrice Turin, Bühnenbildner Manfred Waba sowie Edith Leyrer an den Feierlichkeiten teil. Die Familie Lugner war durch Leo Lugner, Jacqueline Lugner und Christina "Mausi" Lugner vertreten. Die Gespräche über kommende Produktionen und Spielpläne zogen sich bis in die späten Abendstunden.

Das Star-Foto des Tages

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Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige.

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