Schmerzhafter Stillstart: So geht es Amira nach Geburt

Amira Aly ist zum dritten Mal Mama geworden und genießt das Babyglück. Doch der schmerzhafte Start beim Stillen macht der Moderatorin zu schaffen.

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Für Amira Aly und ihren Partner Christian Düren könnte das Glück kaum größer sein, denn die Moderatorin hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Nach den ersten Tagen im Wochenbett meldete sich die frischgebackene Dreifach-Mama nun in einem Video bei ihren Fans auf Instagram zu Wort. Dabei gab sie ehrliche Einblicke in ihren Alltag und sprach offen über die Herausforderungen nach der Entbindung.

Schmerzhafter Start beim Stillen

"Mir geht es gut, bis auf ein paar Wehwehchen", erklärte sie ihren Followern. Während das Baby viel schläft, macht der Moderatorin vor allem der Beginn des Stillens zu schaffen. Sie erzählte, dass sie vergessen hatte, wie schmerzhaft diese Phase sein kann, besonders der steinharte Zustand durch den Milcheinschuss.

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Hilfe durch Beinwell-Salbe

Um die Beschwerden in den Griff zu bekommen, probierte die erfahrene Mutter verschiedene Positionen aus und legte ihre Tochter nach eigenen Worten "360 Grad" an. Besonders das sogenannte Plankstillen in einer bequemen, zurückgelehnten Liegeposition brachte Linderung. Zudem schwärmte sie von einer weichen Beinwell-Salbe, die empfindliche Körperstellen unterstützt und ihr über die schwersten Tage hinweggeholfen hat.

Entspanntes Leben im Wochenbett

Im Vergleich zu ihren beiden älteren Söhnen aus der früheren Beziehung mit Oliver Pocher, die als Babys deutlich unruhiger waren, hofft sie nun auf eine kleine Langschläferin. Aktuell genießt sie die Zeit im Bett, lässt sich von ihrer Familie bekochen und hat noch keinen Besuch empfangen. Ihr Fazit lautet schlicht: Man hat eben auch beim dritten Kind noch nicht ausgelernt.