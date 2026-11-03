Bestes Restaurant Österreichs hat neuen Küchenchef

Im Wiener Spitzenrestaurant Steirereck steht eine bedeutende Veränderung an: Jiajian Ji übernimmt die Position des Küchenchefs an der Seite von Heinz Reitbauer.

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Im "Steirereck" werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Jiajian Ji hat mit Oktober 2026 die Position des Küchenchefs übernommen, wie "Steirereck-Chef" Heinz Reitbauer bekannt gab. Der langjährige Wegbegleiter des Hauses soll künftig gemeinsam mit Heinz Reitbauer sowie Michael Bauböck die Ideen, Visionen und die kulinarische Linie des vielfach ausgezeichneten Restaurants weiterentwickeln.

Erfolg bei Nachwuchswettbewerben

Jiajian Ji machte bereits früh auf sich aufmerksam. Schon im Jahr 2015 gewann er beim "Wettkampf der Top-Lehrlinge" der Initiative Amuse Bouche den Innovationspreis. Die Jury würdigte damals seine kreativen kulinarischen Konzepte sowie den gekonnten Einsatz moderner Küchentechnik.

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Worte von Heinz Reitbauer

"Stetige Veränderung und Weiterentwicklung sind und waren immer wesentliche Attribute des Steirerecks", erklärte Reitbauer auf seinem Instagram-Kanal. Es erfülle das Haus mit "großer Dankbarkeit", auf die vielen Persönlichkeiten zurückzublicken, die über Jahre hinweg das "Steirereck" begleitet haben. Besonders stolz sei man auf Mitarbeiter wie Jiajian Ji, die "mit Leidenschaft, Disziplin und unbändigem Willen ihren Erfolgsweg gehen."