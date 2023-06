Störung bei Meta-Diensten: Whatsapp, Facebook und Instagram betroffen

Am Freitagabend kommt es bei den Meta-Diensten Whatsapp, Facebook und Instagram teilweise zu Ausfällen.

Wer derzeit versucht, auf Whatsapp, Facebook oder Instagram zuzugreifen, schaut womöglich durch die Finger. Laut der Störungsmeldeplattform "Allestörungen.at" gibt es am Freitagabend vermehrt Ausfälle. Seit 21 Uhr sind tausende Meldungen über Probleme mit den Plattformen von Meta eingegangen.

Auch aus Deutschland und der Schweiz melden unzählige User, dass sie nicht oder nur teilweise auf die Dienste zugreifen können. So sollen sich etwa bei Whatsapp aktuell keine Bilder oder Sprachnachrichten verschicken lassen. Instagram-User können nicht in ihre Story posten. Auch der Facebook-Messenger ist laut den Störungsmeldungen betroffen. Offenbar sind die Meta-Dienste aber nicht grundsätzlich down.

Von Meta gab es zunächst keine Stellungnahmen dazu.