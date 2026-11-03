Fußball-Legende zieht ins Dschungelcamp

Vom Fußball-Rasen in den australischen Busch! Eine echte Fußball-Ikone wagt offenbar ein völlig neues Abenteuer und soll bei der britischen Ausgabe des Dschungelcamps einziehen. Für den prominenten Kandidaten könnte sich der TV-Ausflug auch finanziell richtig lohnen: Angeblich winkt eine satte sechsstellige Gage.

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Wayne Rooney tauscht den Fußball gegen Kakerlaken, Ekel-Prüfungen und Lagerfeuer! Der frühere Torjäger von Manchester United steht offenbar vor einem überraschenden TV-Abenteuer. Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, soll der 41-Jährige bei der kommenden Staffel von "I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!" dabei sein – dem britischen Pendant zum Dschungelcamp.

Los geht es am 16. November, wenn zwölf Prominente in den australischen Busch ziehen. Rooney soll dabei der absolute Top-Name der Runde sein. Und das offenbar nicht zum Schnäppchenpreis. Laut "The Sun" soll der Ex-Nationalspieler die höchste Gage aller Kandidaten erhalten haben. Demnach winkt ihm für seinen Dschungel-Auftritt ein sechsstelliger Betrag. Eine offizielle Bestätigung oder konkrete Summe gibt es bislang nicht.

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Rooney-Frau ist Dschungel-Prinzessin

Ganz unbekannt ist das Abenteuer für die Familie Rooney jedenfalls nicht. Ehefrau Coleen stellte sich bereits 2024 den Herausforderungen im australischen Busch und schaffte es damals bis ins Finale. Am Ende belegte sie den zweiten Platz. Jetzt könnte ihr Mann nachziehen und selbst vor laufenden Kameras um Sterne, Essen und Nervenstärke kämpfen.

Auch abseits des Dschungels standen die beiden zuletzt gemeinsam im Rampenlicht. In der Disney-Doku "The Real Rooneys" gewähren Wayne und Coleen Einblicke in ihr Familienleben mit ihren vier Söhnen.

Vom Weltstar zum TV-Experten

Sportlich hat Rooney ohnehin eine beeindruckende Karriere hinter sich. Zwischen 2004 und 2017 prägte er bei Manchester United eine ganze Ära. Mit den "Red Devils" holte er fünf englische Meisterschaften sowie die Champions League und die Europa League. Auch im Nationaltrikot schrieb er Geschichte: In 120 Länderspielen erzielte Rooney 53 Treffer und liegt damit in Englands ewiger Torschützenliste hinter Harry Kane auf Rang zwei.

Nach dem Karriereende versuchte sich der frühere Stürmer als Trainer. Stationen bei Derby County, D.C. United, Birmingham City und Plymouth Argyle folgten. Zuletzt machte er vor allem als TV-Experte von sich reden.