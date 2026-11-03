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Heikle Situation

Polen schickt Spezial-Einheiten an Russland-Grenze

Phillip Platzer
von
Fünf polnische Soldaten in voller Ausrüstung stehen bewaffnet auf einem offenen Feld.
© NurPhoto via Getty Images
Kurz nach Mitternacht wurden an der polnisch-russischen Grenze verdächtige Bewegungen bemerkt. Polen reagierte sofort mit Sicherheitskräften, um mögliche Provokationen zu verhindern.
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Polen verstärkt den Schutz seiner Außengrenze zur russischen Exklave Kaliningrad. Nach der Sichtung mehrerer Personen mit Taschenlampen in der Nacht ließ Ministerpräsident Donald Tusk (69) umgehend Einsatzkräfte mobilisieren. "Wir haben unsere Kräfte und Mittel sehr schnell dorthin geschickt und konnten Provokationsversuche verhindern", erklärte Tusk am Dienstag vor einer Regierungssitzung.

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Warnungen vor möglicher Eskalation

Seit mehreren Tagen schickt das Land zusätzliche Beamte sowie Antiterror-Einheiten in die Nordostregion. Hintergrund sind Warnungen des polnischen Militärnachrichtendienstes und verbündeter Geheimdienste vor drohenden Sabotageakten, Provokationen oder dem Eindringen bewaffneter Gruppen in der ersten Novemberhälfte. Auch NATO-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich (55) soll Tusk während seines Besuchs in Polen vor einer Eskalation gewarnt haben.

Tusk mahnt zur Aufmerksamkeit

"Die Spannungen und die Eskalation vonseiten Russlands können andauern", warnte der Regierungschef Tusk am Dienstag. Polen müsse deshalb weiterhin "sehr konzentriert und mobilisiert bleiben, um mögliche Sabotageakte und Provokationen zu verhindern – nicht nur an der Grenze, sondern auch im Landesinneren."

Vorfälle in den letzten Monaten

Es ist nicht die erste heikle Situation an diesem Abschnitt. Bereits in den vergangenen Monaten gab es mehrere Zwischenfälle. Polen wirft Russland unter anderem Sabotage an einer Bahnstrecke sowie einen Brandanschlag auf ein Einkaufszentrum in Warschau vor.

Strategisch wichtige Lage der Region

Der Fokus liegt dabei auf der russischen Exklave Kaliningrad zwischen Polen und Litauen. In unmittelbarer Nähe verläuft der Suwałki-Korridor, der die baltischen NATO-Staaten mit dem übrigen Bündnisgebiet verbindet.

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