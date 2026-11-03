Raphinha-Doppelpack: Barca fügt Villa erste CL-Pleite zu – 3:0
Der FC Barcelona hat am 4. Spieltag der Champions League seine Extraklasse unter Beweis gestellt und Aston Villa im Camp Nou mit 3:0 in die Schranken gewiesen. Die Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick nutzte die Fehler der Gäste aus Birmingham eiskalt aus und fügte den Engländern damit die erste Niederlage in der laufenden Königsklassen-Saison zu. Barcelona zog durch den Erfolg in der Tabelle nach Punkten mit Aston Villa gleich.
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Yamal bestraft Patzer – Raphinha schnürt den Doppelpack
Die Hausherren setzten die Gäste vor heimischer Kulisse von Beginn an unter Druck. Bereits in der 7. Minute nutzte Superstar Lamine Yamal einen haarsträubenden Fehlpass von Joao Pedro im eigenen Sechzehner aus und schlenzte den Ball zur 1:0-Führung ins Netz. Die Gäste spielten zwar mutig mit, brachten sich aber durch Unkonzentriertheiten immer wieder selbst in Bedrängnis. Kurz nach dem Seitenwechsel schlug Raphinha (52.) nach Vorarbeit von Fermin zu und erhöhte auf 2:0. In der 64. Minute veredelte der Brasilianer einen Traumpass von Joao Cancelo per Außenrist zum Doppelpack und sorgte damit für die endgültige Vorentscheidung.
Pech für Joker Goretzka – Camp Nou bejubelt Dreier
Die Engländer gaben trotz des deutlichen Rückstands nicht auf und wechselten unter anderem den Ex-Münchner Leon Goretzka ein. Bei dessen Kopfball in der 69. Minute rettete lediglich das Aluminium für die bereits geschlagene Barca-Defensive. Am Ende blieb es nach einer kontrollierten Schlussphase der Flick-Elf beim hochverdienten 3:0-Heimspielerfolg. Für Barcelona geht es nun am Sonntag mit dem Kracher bei Atletico Madrid weiter, während Aston Villa auswärts bei Manchester United gefordert ist.
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