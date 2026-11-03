Gala in vier Minuten: Galatasaray überrollt Stuttgart nach Blitz-Doppelpack
Der VfB Stuttgart hat in der Königsklasse einen bitteren Abend im Hexenkessel von Galatasaray Istanbul erlebt. Die Schwaben unterlagen bei den türkischen Meistern mit 0:2 und mussten dabei ein extrem brutales Auftakt-Szenario hinnehmen. Die Gastgeber erwischten die Stuttgarter Hintermannschaft eiskalt und sorgten durch einen spektakulären Doppelschlag binnen kürzester Zeit früh für klare Verhältnisse im RAMS Park.
Batrakov-Gala schockiert Schwaben in vier Minuten
Matchwinner der Partie war Aleksey Batrakov, der den VfB fast im Alleingang zerlegte. In der 11. Minute verwertete der Offensivmann die erste Unkonzentriertheit der Gäste-Abwehr zur 1:0-Führung für Galata. Nur vier Minuten später brannte das Stadion endgültig: Erneut schlug Batrakov (15.) eiskalt zu und schraubte das Ergebnis auf 2:0 hoch. Stuttgart erfing sich nach dem Schock erst nach rund einer halben Stunde, verpasste aber trotz guter Gelegenheiten von Jamie Leweling und Deniz Undav noch vor der Pause den Anschluss.
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Pech für Führich und Glanzparade von Cakir im Finish
Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine umkämpfte und teilweise hitzige Partie. In der 75. Minute jubelte Chris Führich bereits über den vermeintlichen Anschlusstreffer, doch der Schiedsrichter aberkannte das Tor wegen einer Hauchdünnen Abseitsstellung von Vorbereiter Undav. Kurz vor dem Ende parierte Galata-Keeper Ugurcan Cakir die Riesenchance des eingewechselten Dzenan Pejcinovic (86.) mit einem glänzenden Fußreflex und hielt den Heimsieg der Türken endgültig fest.
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