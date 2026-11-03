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Irres Comeback

Nach 0:2-Rückstand: Cunha erlöst ManUnited gegen Roma

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Matheus Cunha läuft mit freiem Oberkörper und in der Hand gezogem roten Trikot jubelnd über den Rasen im Stadion Old Trafford.
© Getty Images
Was für eine Aufholjagd im Old Trafford: Manchester United wandelt gegen die AS Rom einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um und beendet seine lange Durstrecke.
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Manchester United hat in der Champions League Moral bewiesen und eine spektakuläre Wende gefeiert. Gegen die AS Rom setzten sich die Red Devils im heimischen Old Trafford mit 3:2 durch und beendeten damit nach neun sieglosen Spielen in Folge ihre anhaltende Negativserie. Dabei erwischten die Hausherren einen echten Horror-Start und gerieten durch Treffer von Matias Soulé (11.) sowie Donyell Malen per Handelfmeter (17.) früh mit 0:2 in Rückstand.

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Fernandes-Strafstoß im zweiten Anlauf und Drama um Cunha

Nach dem Seitenwechsel blies die Mannschaft von Trainer Michael Carrick zur großen Aufholjagd. Bruno Fernandes verkürzte in der 58. Minute per Foulelfmeter auf 1:2, nachdem der erste Versuch pariert, aber wegen zu frühen Einlaufens der Römer per VAR-Entscheidung wiederholt worden war. Danach schlug die Stunde von Matheus Cunha: Der Brasilianer verwertete erst einen Abwehrfehler der Italiener zum 2:2-Ausgleich (83.) und schoss United wenig später nach Zuspiel von Shea Lacey mit 3:2 in Front (86.).

Matchwinner fliegt in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz

Matheus Cunha von Manchester United stoppt im roten Trikot dynamisch mit angehobenem Bein den Ball auf dem Rasen vor einem gegnerischen Abwehrspieler.
Matchwinner im Old Trafford: Matheus Cunha verarbeitet im heutigen Champions-League-Match gegen die AS Rom den Ball am Fuß und schießt Manchester United mit seinem spektakulären Doppelpack nach 0:2-Rückstand noch zum 3:2-Erfolg. © APA/AFP/OLI SCARFF

Die Schlussphase geriet für die Gastgeber trotz der Führung zur Zitterpartie. Ausgerechnet Matchwinner Matheus Cunha sah in der 91. Minute nach einem überharten Einsteigen gegen Balerdi die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig zum Duschen. In Unterzahl verteidigte Manchester United den knappen Vorsprung über die fünfminütige Nachspielzeit hinweg und feierte den lang ersehnten Befreiungsschlag auf europäischer Bühne.

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