Knalleffekt: Formel-1-Star fährt kein einziges Rennen mehr

Nun ist die Trennung offiziell.

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Der Brasilianer Rafael Camara wird an diesem Wochenende beim Heimrennen in Sao Paolo sein Debüt in einem Formel-1-Grand-Prix geben. Der 21-Jährige ist beim Rennstall Haas für das zweite Cockpit vorgesehen, nachdem der Franzose Esteban Ocon am vergangenen Wochenende für das WM-Rennen in Mexiko-Stadt von der Startliste gestrichen worden ist. Für dieses Rennen erhielt der japanische Ersatzpilot Ryo Hirakawa das Cockpit. Der andere Haas-Fahrer ist der Brite Oliver Bearman.

© LAT Images

Für 2027 war Camara bereits Mitte Oktober als Ocon-Ersatz fixiert worden. Die Gründe für die Suspendierung Ocons sind nicht bekannt, die Sache bleibe eine interne, hieß es von Haas.

Berichten zufolge soll Ocon bei einer Meinungsverschiedenheit mit Teamchef Ayao Komatsu handgreiflich geworden sein,