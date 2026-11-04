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Knalleffekt: Formel-1-Star fährt kein einziges Rennen mehr

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Formel-1-Autos fahren dicht nebeneinander beim Start eines Rennens auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.
© Getty Images
Nun ist die Trennung offiziell.
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Der Brasilianer Rafael Camara wird an diesem Wochenende beim Heimrennen in Sao Paolo sein Debüt in einem Formel-1-Grand-Prix geben. Der 21-Jährige ist beim Rennstall Haas für das zweite Cockpit vorgesehen, nachdem der Franzose Esteban Ocon am vergangenen Wochenende für das WM-Rennen in Mexiko-Stadt von der Startliste gestrichen worden ist. Für dieses Rennen erhielt der japanische Ersatzpilot Ryo Hirakawa das Cockpit. Der andere Haas-Fahrer ist der Brite Oliver Bearman.

Ein Mann im weißen Rennanzug und Haas-Cap steht nachdenklich in einer Formel-1-Garage.
© LAT Images

Für 2027 war Camara bereits Mitte Oktober als Ocon-Ersatz fixiert worden. Die Gründe für die Suspendierung Ocons sind nicht bekannt, die Sache bleibe eine interne, hieß es von Haas.

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