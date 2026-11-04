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Nur noch 1 cm

Neusiedler See kratzt an historischem Tiefstwert

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Gänse am Ufer des Neusiedler Sees, flaches Wasser, Segelboote und blauer Himmel im Hintergrund.
© APA/JUDITH HÖGERL
Der Wasserstand im Neusiedler See ist mit 114,89 Metern über Adria derzeit so niedrig wie zuletzt 2022.
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Nur noch ein Zentimeter fehlt auf den damaligen Tiefstwert für Anfang November und damit auf den niedrigsten Wert seit 1965. Zu hoffen sei nun, dass sich der See, aber auch die Salzlacken und der Grundwasserspiegel über den Winter erholen, sagte Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, im Gespräch mit der APA.

Diagramm zeigt den wöchentlichen Wasserstand des Neusiedler Sees im Jahr 2026 mit starkem Rückgang.
© APA

Im Vorjahr stand das Wasser im See zur selben Zeit rund 40 Zentimeter höher. Ein halber Meter fehlt auf das langjährige Mittel und fast ein Meter auf den Höchstwert aus 2014. Derzeit entwickle sich der Wasserstand ähnlich wie 2022, meinte Sailer. Wichtig wären Niederschläge. Der Regen der vergangenen Wochen habe jeweils nur wenige Millimeter gebracht und sei für den See zu gering ausgefallen.

Blick auf den sehr niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees am Ufer mit Bootsanlegern in Rust.
© APA/JUDITH HÖGERL

Zähe Situation beim Grundwasser

Der Vorteil des Neusiedler Sees sei, dass er schnell auf Niederschläge reagiere und der Wasserstand bei Regen rasch ansteige. Zäher gestalte sich die Lage beim Grundwasser, das sich derzeit ebenfalls im niedrigen Bereich bewege, so Sailer. Der trockene Boden nehme viel Flüssigkeit auf, die dadurch oft gar nicht bis ins Grundwasser gelange. Dieses werde somit nicht entsprechend angereichert.

Blick auf den Neusiedler See mit niedrigem Wasserstand, Enten und Segelbooten in Rust.
© APA/JUDITH HÖGERL

Vom Niedrigwasser betroffen seien zudem Bäche und Flüsse. Auch sie warten auf Regen. In welchem Ausmaß dieser kommt, sei schwer abzuschätzen, aber: "Die Hoffnung stirbt zuletzt", betonte Sailer.

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