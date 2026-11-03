Medikamenten-Cocktail: 10 Jahre Haft für Mordversuch

Wegen versuchten Mordes und versuchter Mitwirkung an der Selbsttötung ist ein 67-Jähriger am Dienstag vom Landesgericht Wiener Neustadt zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

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Der Niederösterreicher und seine Frau wollten Anfang Februar in Kottingbrunn (Bezirk Baden) Suizid begehen, der Mann soll einen "Giftcocktail" gemischt haben. Als er merkte, dass die 66-Jährige noch lebte, soll er ihr in den Bauch gestochen haben. Das Urteil ist nach Gerichtsangaben nicht rechtskräftig.

Der von Nikolaus Rast vertretene Angeklagte bekannte sich in der Geschworenenverhandlung nicht schuldig. Der 67-Jährige hatte 2025 wegen Untreue und betrügerischer Krida rechtskräftig eine dreijährige unbedingte Haftstrafe erhalten. Seine Frau wurde ebenfalls verurteilt. Der Strafantritt stand heuer bevor. Die beiden dürften sich als Justizopfer gesehen haben und sollen in E-Mails an mehrere Empfänger von dem geplanten Suizid geschrieben haben. Die Nachrichten sollten laut Anklage am nächsten Tag automatisch verschickt werden, um eine vorzeitige Rettung zu verhindern.

Das Paar soll am Abend des 1. Februar 2026 den vom Mann gemischten Medikamentencocktail getrunken haben, das Opfer soll in einen Schlaf gefallen sein. Der 67-Jährige wachte jedoch am nächsten Tag auf. Als er bemerkte, dass auch seine Partnerin noch am Leben war, soll er ihr zwei Mal mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen haben.

Einsatzkräfte entdeckten verletztes Paar

Eine Empfängerin des E-Mails soll die Einsatzkräfte verständigt haben. Die lebensgefährlich verletzte 66-Jährige wurde im Wohnhaus des Paares entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige saß mit einer Bauchwunde auf dem Sofa, er wurde ebenfalls mit Blessuren ins Spital transportiert. Das Messer wurde im Hemdärmel des Angeklagten sichergestellt.

Beim geplanten Suizid blieb es mangels einer ausreichenden Medikamentenmenge beim Versuch. Der Anklage zufolge soll die Anwendung eines Messers, um zu sterben, nach Aussage der Frau nicht vereinbart gewesen sein. Der Angeklagte verbüßt derzeit die Strafhaft wegen Untreue und betrügerischer Krida.

Der 67-Jährige wurde Gerichtsangaben zufolge anklagekonform verurteilt. Die Verteidigung verzichtete auf Rechtsmittel, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Somit ist das Urteil nicht rechtskräftig.