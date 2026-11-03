oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Es wird ungemütlich

Ein Meter Neuschnee: Wetter-Modell prognostiziert weißen November

Phillip Platzer
von
Ein orangefarner Schneepflug räumt während starkem Schneefall eine verschneite Straße frei.
© Getty Images/iStockphoto
Weiße Flocken in den Berechnungen lassen die Herzen von Winterfans höher schlagen. Die aktuellen Modellprognosen zeigen jedoch einen spannenden Krimi rund um die tatsächlichen Schneemengen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Winter hält nach und nach Einzug in Österreich! In den Alpen fällt schon reichlich Schnee, auch in tieferen Lagen wird es immer weißer.

Auch interessant

Rave-Comeback nach 3 Jahrzehnten: Diese Techno-Nacht wird legendär!

Skimode 2026/27: Diese Trends bestimmen die neue Saison

Ab wann ist mein Fernseher zu alt?

Doch wie geht es im November jetzt weiter? Verschiedene Wetter-Modelle sehen unterschiedliche Szenarien.

Für den weiteren Verlauf des Novembers bringen die großen Wettermodelle ordentlich Bewegung. Die Simulationen des amerikanischen GFS-Modells sehen den Fokus klar Aplenraum sowie in den dortigen Mittelgebirgen.

© Donnerwetter.de

Nennenswerte Schneemengen zeigen die aktuellen Karten hier vor allem für die höheren Lagen. Insgesamt könnte im November ein Meter Neuschnee fallen.

Uneinigkeit zwischen den Prognosen

Das europäische Pendant ECMWF zeichnet hingegen ein völlig anderes Szenario für die kommenden Tage. Dieses Modell konzentriert die Schnee-Optionen in seinen aktuellen Läufen primär auf den Westen.

Dann öffnen die heimsichen Skigebiete
  • Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
  • KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
  • Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
  • Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
  • Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
  • Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
  • Stubaital (Tirol): 21. November
  • Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
  • Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
  • Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
  • Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
  • Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
  • Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Gerlitzen (Kärnten): 28. November
  • Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
  • Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
  • Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
  • Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
  • Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
  • Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
  • Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
  • Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
  • Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
  • Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
  • Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
  • Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
  • Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
  • Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
  • Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
  • Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
  • Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
  • Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
  • Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember
  • SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
  • Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
  • Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
  • Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
  • See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
  • Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
  • Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
  • Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
  • Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
  • Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
  • Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
  • Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember
  • Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
  • Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
  • Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
  • Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
  • Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
  • Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März

Dadurch könnten vor allem die westlichen Mittelgebirgsregionen in den Genuss der ersten weißen Flocken kommen.

Entscheidung in kommenden Läufen

Auch eine Variante, bei der es überall grün statt weiß bleibt, ist weiterhin möglich. Die Entscheidung darüber bringen erst die nächsten Modellläufe.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Halloween-Schock: Polizei nimmt Tiktok-Challenge ins Visier

Apotheker wollte Frau mit Medikamenten-Cocktail töten und stach zu

iPod Classic mit 160 GB Kapazität

Bergsteiger-Paar stirbt auf 4000er-Berg

Wiener Touristin wird befragt

Schweiger-Show floppt trotz Elektra!

12-Jährigen in Einkaufscenter missbraucht

Jeder 2. Österreicher kauft Geschenke online

Fall Waltraud: Gericht prüft Änderung des Geschlechts

Ein Meter Neuschnee: Wetter-Modell prognostiziert weißen November