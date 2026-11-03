Ein Meter Neuschnee: Wetter-Modell prognostiziert weißen November

Weiße Flocken in den Berechnungen lassen die Herzen von Winterfans höher schlagen. Die aktuellen Modellprognosen zeigen jedoch einen spannenden Krimi rund um die tatsächlichen Schneemengen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Winter hält nach und nach Einzug in Österreich! In den Alpen fällt schon reichlich Schnee, auch in tieferen Lagen wird es immer weißer.

Doch wie geht es im November jetzt weiter? Verschiedene Wetter-Modelle sehen unterschiedliche Szenarien.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Für den weiteren Verlauf des Novembers bringen die großen Wettermodelle ordentlich Bewegung. Die Simulationen des amerikanischen GFS-Modells sehen den Fokus klar Aplenraum sowie in den dortigen Mittelgebirgen.

© Donnerwetter.de

Nennenswerte Schneemengen zeigen die aktuellen Karten hier vor allem für die höheren Lagen. Insgesamt könnte im November ein Meter Neuschnee fallen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Uneinigkeit zwischen den Prognosen

Das europäische Pendant ECMWF zeichnet hingegen ein völlig anderes Szenario für die kommenden Tage. Dieses Modell konzentriert die Schnee-Optionen in seinen aktuellen Läufen primär auf den Westen.

Dann öffnen die heimsichen Skigebiete Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November

KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April

Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai

Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April

Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April

Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai

Stubaital (Tirol): 21. November

Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai

Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April

Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April

Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April

Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April

Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November

Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November

Gerlitzen (Kärnten): 28. November

Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April

Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November

Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April

Schladming - Planai (Steiermark): 28. November

Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November

Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg

Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April

Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April

Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember

Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März

Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März

Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember

Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April

Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März

Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April

Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April

Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember

Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember

Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember

Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember

Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März

Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember

Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember

Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember

Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April

Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April

Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April

Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai

See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April

Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April

Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember

Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember

Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember

Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember

Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember

Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember

Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember

Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März

Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März

Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember

Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember

Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember

Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember

Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember

Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember

Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai

Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April

Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März

Dadurch könnten vor allem die westlichen Mittelgebirgsregionen in den Genuss der ersten weißen Flocken kommen.

Entscheidung in kommenden Läufen

Auch eine Variante, bei der es überall grün statt weiß bleibt, ist weiterhin möglich. Die Entscheidung darüber bringen erst die nächsten Modellläufe.