oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Samsung erklärt

Ab wann ist mein Fernseher zu alt?

O
von
Rundfunkgebühren in Deutschland werden erhöht
© Getty
Branchen-Riese Samsung lässt aufhorchen: Obwohl viele Geräte nach dieser Zeitspanne technisch noch einwandfrei funktionieren, ist das Seherlebnis nicht mehr vergleichbar mit einem Neukauf.
OE24 auf Google bevorzugen

Auch wenn der Apparat noch technisch gesehen treu seinen Dienst tut – laut Samsung ist das Gerät nach sieben Jahren nicht mehr zu empfehlen.

DAS sind die Gründe

Vor sieben Jahren waren einfache LED-Bildschirme der Standard. Heute dominieren fortschrittliche Technologien wie OLED und QLED, die drastisch bessere Schwarzwerte, Kontraste und Helligkeiten bieten.

Die sogenannte funktionale Lebensdauer von TVs sinkt, heißt es vonseiten des Konzerns. Betriebssysteme (wie Samsungs Tizen) erhalten für ältere Modelle oft keine Updates mehr, wodurch neuere Apps nicht mehr flüssig laufen oder gar nicht mehr unterstützt werden.

Auch interessant

Neue Regeln beim Familienbonus: Das müssen Eltern jetzt tun

Schaeffler streicht Tausende Jobs und schließt Werke

In diesen Orten verdienen Frauen mehr als Männer

Moderne Fernseher setzen stark auf künstliche Intelligenz, um niedrig aufgelöste Inhalte in Echtzeit auf 4K oder 8K hochzuskalieren und den Ton optimal an den Raum anzupassen.

Neuere Generationen bieten trotz deutlich höherer Helligkeit und Prozessorleistung oft eine bessere Energiebilanz und fügen sich durch extrem dünne Bauweisen oder Galerie-Modi (wie The Frame) ästhetisch in den Wohnraum ein

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Cyberkrieger verteidigen unsere Supermärkte

Plus 2.693: Höchster Anstieg seit April

Tokio schließt mit deutlich festeren Notierungen

Ab wann ist mein Fernseher zu alt?

Heute verkündet Schönbrunn Panda-Baby-Name

Neuer Radler-Rekord in Wien

SPAR sucht neue Vielfaltideen aus den Volksschulen

Israelische Siedler verletzten palästinensischen Säugling

BILLA Unterwegs: Shell und REWE Großhandel mit Koop

Benko-Film im ORF floppte