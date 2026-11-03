Ab wann ist mein Fernseher zu alt?

Branchen-Riese Samsung lässt aufhorchen: Obwohl viele Geräte nach dieser Zeitspanne technisch noch einwandfrei funktionieren, ist das Seherlebnis nicht mehr vergleichbar mit einem Neukauf.

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Auch wenn der Apparat noch technisch gesehen treu seinen Dienst tut – laut Samsung ist das Gerät nach sieben Jahren nicht mehr zu empfehlen.

DAS sind die Gründe

Vor sieben Jahren waren einfache LED-Bildschirme der Standard. Heute dominieren fortschrittliche Technologien wie OLED und QLED, die drastisch bessere Schwarzwerte, Kontraste und Helligkeiten bieten.

Die sogenannte funktionale Lebensdauer von TVs sinkt, heißt es vonseiten des Konzerns. Betriebssysteme (wie Samsungs Tizen) erhalten für ältere Modelle oft keine Updates mehr, wodurch neuere Apps nicht mehr flüssig laufen oder gar nicht mehr unterstützt werden.

Moderne Fernseher setzen stark auf künstliche Intelligenz, um niedrig aufgelöste Inhalte in Echtzeit auf 4K oder 8K hochzuskalieren und den Ton optimal an den Raum anzupassen.

Neuere Generationen bieten trotz deutlich höherer Helligkeit und Prozessorleistung oft eine bessere Energiebilanz und fügen sich durch extrem dünne Bauweisen oder Galerie-Modi (wie The Frame) ästhetisch in den Wohnraum ein