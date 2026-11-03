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Kooperation bis 2036

BILLA Unterwegs: Shell und REWE Großhandel mit Koop

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BP-Tankstelle mit Preistafel für Diesel, Super und Ultimate sowie BILLA NOW und Wild Bean Café.
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Die langfristige Partnerschaft stärkt Österreichs Nahversorgung an 133 Shell-Standorten, davon 74 mit BILLA Unterwegs.
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Shell Austria und REWE Großhandel setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig fort: Die Partner haben ihre Kooperation um weitere zehn Jahre bis Ende 2036 verlängert. Diese umfasst die Belieferung von 133 Shell-Standorten in Österreich, davon 74 mit dem gemeinsamen Shop-Konzept "BILLA Unterwegs".

Die etablierte Marke wurde im Herbst 2018 eingeführt. Mit der Verlängerung schaffen beide Unternehmen die Grundlage für eine langfristig verlässliche Versorgung und die gemeinsame Weiterentwicklung des Einkaufsangebots.

Tankstellen gewinnen an Bedeutung für die Nahversorgung

Tankstellen und Tankstellenshops sind für viele Menschen heute weit mehr als ein Ort zum Tanken: Sie sind praktische Nahversorger für unterwegs und spontane Besorgungen im Alltag.

Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage im Auftrag der REWE GROUP: Jede:r Zweite sieht ein Supermarktangebot an Tankstellen als wichtige Ergänzung, 46 Prozent nutzen Tankstellenshops bereits gezielt für den Einkauf von Reiseproviant. Besonders gefragt sind Getränke, Snacks, Backwaren und Kaffee. Auch spontane Anlässe wie Fernsehabende, Einladungen oder Grillabende führen viele zum Tankstellenshop.

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BILLA Unterwegs: Supermarkt am Weg, sieben Tage die Woche geöffnet

An 74 der insgesamt 133 von REWE Großhandel belieferten Shell-Standorte kommt das Shop-Konzept "BILLA Unterwegs" zum Einsatz. Als kompakter Supermarkt bietet es gewohnte BILLA Qualität, attraktive Preise und ein umfangreiches Sortiment.

Frische Lebensmittel und Backwaren, Snacks sowie ein vielfältiges Kaffeeangebot ermöglichen Kund:innen einen unkomplizierten Einkauf an sieben Tagen der Woche. Unter dem Leitsatz "Tanken Sie Frische und Genuss" verbindet BILLA Unterwegs Alltagsversorgung und Genuss unterwegs.

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