BILLA PLUS in Stockerau eröffnet nach großem Umbau

Nach fünf Monaten Umbau hat BILLA PLUS in Stockerau wieder geöffnet. Neu sind eine Beauty Zone und Handscanner für den Einkauf. Dazu kommen zehn zusätzliche Arbeitsplätze.

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Der BILLA PLUS in der Wiener Straße 38 in Stockerau ist nach einem Komplettumbau wieder geöffnet. Auf rund 3.400 Quadratmetern Verkaufsfläche umfasst das Sortiment etwa 22.000 Artikel. Damit ist der Standort laut Unternehmen der drittgrößte BILLA PLUS in Niederösterreich. Seit mehr als 30 Jahren gehört der Markt zur Nahversorgung der Region.

Kund:innen erwartet in der neuen BILLA PLUS Beauty Zone 6.000 Drogerieprodukte aus den Bereichen Körperpflege, Kosmetik, Make-up und Düfte. © Billa/Robert Harson

Drogerieprodukte statt eigener BIPA-Filiale

Anstelle der bisherigen BIPA-Filiale finden Kunden das Drogeriesortiment nun in einer eigenen BILLA PLUS Beauty Zone. Auf rund 220 Quadratmetern stehen knapp 6.000 Artikel aus den Bereichen Körperpflege, Kosmetik, Make-up und Düfte zur Auswahl. Davon sind 3.000 Produkte neu im Angebot. Das Sortiment reicht von Gesichts- und Haarpflege über Rasur- und Zahnpflegeprodukte bis zur Damenhygiene.

Der Markt ist bereits seit mehr als 30 Jahren fester Bestandteil der Nahversorgung in der Region und bietet nach dem Komplettumbau auf rund 3.400 m2 mit rund 22.000 Artikeln ein neues Einkaufserlebnis. © Billa/Robert Harson

Produkte schon beim Einkauf scannen

Mit Handscannern erweitert BILLA sein bestehendes "Scan & Go"-Angebot. Kunden entnehmen die Geräte zu Beginn des Einkaufs an einer Ausgabestation und erfassen die Produkte direkt beim Einräumen in den Einkaufswagen. Eine App ist dafür nicht erforderlich.

An der Express-Kassa wird anschließend ein QR-Code gescannt, um den Einkauf zu bezahlen. Die Waren müssen dabei nicht erneut erfasst werden. Technischer Partner ist der österreichische Dienstleister Shopreme.

Der BILLA PLUS Markt in Stockerau verfügt über eine Feinkostabteilung sowie Fleisch und Fisch in Bedienung. © Billa/Robert Harson

770 Artikel aus der Region

Zum Lebensmittelsortiment zählen rund 770 regionale Artikel von 155 Lieferanten. Darunter sind Chinakohl von Bachl’s Feldgemüse aus Streitdorf und Selchfleischknödel von Klang’s Knödelmanufaktur in Allentsteig. Ergänzt wird das Angebot durch Fleisch und Fisch in Bedienung.

Das Team am Standort umfasst laut Unternehmen 110 Mitarbeiter, darunter fünf Lehrlinge. Im Zuge der Wiedereröffnung werden zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

Modernisierte Marktküche mit Mittagsmenüs

Der Markt ist bereits seit mehr als 30 Jahren fester Bestandteil der Nahversorgung in der Region und bietet nach dem Komplettumbau auf rund 3.400 m2 mit rund 22.000 Artikeln ein neues Einkaufserlebnis. © Billa/Robert Harson

Auch die rund 300 Quadratmeter große Marktküche wurde umfassend modernisiert. Frühstück gibt es bis 11 Uhr, mittags werden täglich frisch gekochte Menüs ab 8,40 Euro angeboten. Auf der Speisekarte stehen außerdem Steakhouse Burger, Riesenschnitzel und Seelachsfilet.

In der BILLA PLUS Konditorei in der Wiener Straße 38 werden süße Träume wahr. © Billa/Robert Harson

Gekocht wird mit saisonalen und regionalen Zutaten direkt aus dem Markt. Dazu kommen Riesen-Pizzen aus dem Steinofen sowie hausgemachte Mehlspeisen und Torten aus der BILLA PLUS Konditorei. Sämtliche Speisen sind auch zum Mitnehmen erhältlich.