BIPA senkt die Preise und investiert zehn Millionen Euro in Österreich

Mit sinkenden Preisen, zehn Millionen Euro für Österreichs Filialnetz und starken Eigenmarken setzt BIPA auf Wachstum – getragen von überwiegend weiblicher Belegschaft und Führung.

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Sinkende Verkaufspreise bei gleichzeitigem Ausbau des Filialnetzes: BIPA setzt in Österreich auf günstige Angebote und Investitionen. Nach Unternehmensangaben gingen die Preise im Gesamtsortiment 2026 um 0,6 Prozent zurück. Dem steht ein Anstieg der österreichischen Verbraucherpreise um drei Prozent gegenüber. BIPA verzeichnet damit bei seinen Verkaufspreisen eine Deflation.

Seit Februar bietet die Drogeriekette unter „Einfach Preiswert” rund 2.000 Produkte quer durch das Sortiment dauerhaft günstig an. Ergänzend setzt das Unternehmen auf Aktionen. „Unter dem Strich bieten wir unseren Kundinnen und Kunden damit an der Kasse ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis”, sagt Geschäftsführerin Margit Reisinger.

Zehn Millionen für Standorte

2026 fließen rund zehn Millionen Euro in zehn Neubauten und vier Umbauten mit Flächenerweiterung. Mit 570 Drogeriemärkten und insgesamt 176.000 Quadratmetern Verkaufsfläche verfügt BIPA über das dichteste Filialnetz im österreichischen Drogeriefachhandel. Rund eine Million Kundinnen und Kunden kaufen jede Woche bei der Kette ein.

„Wir wachsen, weil wir investieren – und zwar vor allem hier in Österreich”, erklärt Markus Geyer, Geschäftsführer von BIPA International. Für 2027 sind hierzulande zwölf Neubauten und drei Umbauten vorgesehen.

Frauen prägen das Unternehmen

Österreichweit beschäftigt BIPA mehr als 4.000 Menschen, darunter rund 250 Lehrlinge. Der Frauenanteil beträgt 98 Prozent in der Belegschaft und 92 Prozent bei den Führungskräften.

In den Filialen unterstützt der mehrsprachige KI-Bot HAIdi die Teams bei Retouren, Disposition und Warenannahme. Onlineshop, App, Click & Collect sowie Lieferangebote mit foodora und Wolt ergänzen das Standortnetz. „Die Filiale ist und bleibt das Herzstück: Hier wird probiert, gefragt und beraten”, betont Geschäftsführerin Daniela Reumann.

Eigenmarken stärken das Geschäft

Die elf Eigenmarken umfassen rund 1.500 Artikel. BI CARE steigerte den Umsatz 2025 um 20 Prozent, BI COMFORT um zehn Prozent und BI HOME um 17 Prozent. In der Gesichtspflege legte BI CARE um mehr als 60 Prozent zu.

Bis Ende 2026 bringt LOOK BY BIPA mehr als 100 neue Produkte in die Regale mit Fokus auf dekorative Pflege (Lippen und Nägel). Kunden finden hier somit rund 450 LOOK BY BIPA Produkte. Dafür werden die Verkaufstheken in allen 570 Filialen von 1,5 auf zwei Meter erweitert. Auch heimische Hersteller profitieren vom Eigenmarkengeschäft: Die Produkte von bi good werden zu 80 Prozent in Österreich hergestellt. Mehr als 300 Filialen haben zudem ihr Gesundheitssortiment ausgebaut. Im Sortiment finden sich neue BI LIFE Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium-Calcium-D3, aber auch Bittertropfen und Vitaminpräparate.