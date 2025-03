Let's Dance Star Paola Maria gesteht Essstörung

Paola Maria gesteht auf Instagram ihre Essstörung und schockiert damit ihre Fans...

Die Bekanntheit der wunderschönen deutschen Ur-YouTuberin und Let's Dance Kandidatn Paola Maria reicht weit über Deutschland hinaus. "Jetzt kommt ein sehr persönliches Video, welches mir super schwer fällt zu posten", schreibt die Influencerin auf Instagram.

Dabei wendet sich die Schönheit mit philippinischen Wurzeln an ihre Fans und sagt: "Bei mir ist es so, dass ich für jedes Kilo kämpfen muss. Ich nehme schwer zu, aber ich nehme super schnell ab und wenn ich wirklich Kummer habe, habe ich gar keinen Appetit mehr."

Sie berichtet, wie viele Komplimente sie für ihre schlanke Figur bekommt und empfindet dabei Druck, wodurch sie erst recht keinen Appetit mehr habe.

"Irgendwann kam der Punkt, an dem mir immer häufiger schwindlig wurde. Amo hat sich so große Sorgen gemacht, dass er mich zum Arzt schickte. Der meinte dann zu mir, du bist drüber. Dein Körper hat keine Energie mehr und er sendet dir gerade Alarmsignale und du ignorierst sie. Du musst mehr Dinge in deinem Leben machen, die dich glücklich machen, viel mehr Dinge runterfahren und vor allem wieder normal deinem Körper Essen geben", richtete ihr Partner dann die Worte an seine große Liebe.

Jetzt versucht sie bewusster darauf zu achten. Wenn es schlimmer wird, erwägt die Let's Dance Kandidatin einen Ernährungstherapeuten hinzuzuziehen.