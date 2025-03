× SO reagiert Harvey Weinstein auf Adrien Brodys Oscar-Rede

Ein unerwarteter Moment bei der Oscar-Verleihung 2025 sorgt für Schlagzeilen: Adrien Brody, der den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann, erwähnte in seiner Dankesrede die Kinder von Harvey Weinstein, 72. Nun äußert sich der inhaftierte Ex-Produzent zu Brodys Worten.

Seit 2019 ist Brody mit Georgina Chapman, 48, der Ex-Frau von Weinstein, liiert und versteht sich bestens mit deren gemeinsamen Kindern. In seiner Rede richtete er bewegende Worte an sie: "Und ihre wunderbaren Kinder, Dash und India, ich weiß, es war eine Achterbahnfahrt, aber danke, dass ihr mich in euer Leben aufgenommen habt.“ Mit einem herzlichen "Und Popsy kommt als Gewinner nach Hause“ verriet er zudem den Kosenamen, mit dem ihn die Kinder offenbar rufen.

Die Reaktion Weinsteins ließ nicht lange auf sich warten. Über seinen Sprecher Juda Engelmayer ließ er gegenüber "Us Weekly“ mitteilen: "Harvey freut sich für Georgina und ist dankbar, dass seine Kinder so geliebt und umsorgt werden, wie sie es verdienen.“ Eine unerwartet versöhnliche Reaktion des ehemaligen Filmmoguls, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung eine lange Haftstrafe verbüßt.

Brody sorgt für skurrilen Moment – und emotionale Worte

Bereits vor seiner Rede sorgte Brody für eine kuriose Szene, als er einen Kaugummi ausspuckte und in Richtung seiner Partnerin Georgina Chapman warf. Danach richtete er jedoch tiefgehende Worte an sie: "Ich teile dies mit meiner wunderbaren Partnerin Georgina, die nicht nur mein Selbstwertgefühl neu belebt, sondern auch meinen Sinn für Wert und meine Werte gestärkt hat.“

Adrien Brody und Georgina Chapman sind seit 2019 ein Paar. Sie lernten sich bei einer Veranstaltung von Supermodel Helena Christensen, 56, kennen. Chapman war zuvor seit 2007 mit Harvey Weinstein verheiratet, reichte jedoch 2017, nach den Enthüllungen über Weinsteins systematischen sexuellen Missbrauch, sofort die Scheidung ein. Diese wurde 2021 rechtskräftig.

Weinstein wurde 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt. 2023 folgte eine weitere Verurteilung zu 16 Jahren. Trotz der Skandale bleibt seine Familie weiterhin in der Öffentlichkeit präsent – und Adrien Brody scheint eine tragende Rolle im Leben seiner Kinder zu spielen.