Halloween-Hype: Millionen-Regen für Handel

Kostüme, Deko und Süßigkeiten lassen die Kasse klingeln: bis zu 80 Millionen Umsatz erwartet

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ende Oktober wird es wieder gruselig: Halloween ist längst ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Österreich und sorgt auch im heimischen Handel für mehr Nachfrage.

Laut dem aktuellen Consumer Check "So kauft Österreich" von Handelsverband und Reppublika Research & Analytics feiern heuer 61 % der Österreicher Halloween. Bei der Generation Z ( 18 – 29 Jahre) sind es sogar 82 %, bei den Millennials (30 – 44 Jahre ) 74 %.

61 Euro pro Kopf für Halloween

Der Handelsverband erwartet österreichweit Halloween-Ausgaben von rund 80 Millionen Euro . "Für das diesjährige Halloween-Geschäft rechnen wir österreichweit mit durchschnittlichen Ausgaben von 61 Euro pro Kopf", erklärt Rainer Will , Geschäftsführer des Handelsverbands.

Dennoch: Im Vorjahr waren es noch 90 Millionen Euro und pro Kopf 74 Euro - ein leichter Dämpfer also im Kaufverhalten.

Am häufigsten werden zu Halloween Süßigkeiten an Kinder verteilt (38 %). Fast ein Viertel (24 %) dekoriert die eigene Wohnung oder das Haus , 19 % feiern im privaten Kreis oder besuchen eine Halloween-Party . 13 % zieht es in die Gastronomie oder in Clubs, 11 % gehen mit Kindern auf "Süßes oder Saures"-Tour .

Viele Süßigkeiten für die Kinder. © Symbolbild (Getty)

Vor allem Junge feiern Halloween

Unter den Halloween-Fans sind heuer folgende Produkte im Handel besonders gefragt:

Süßigkeiten (74 %) Snacks (41 %) Dekoration (38 %) Kürbisse (37 %) Alkoholfreie Getränke (23 %) Alkoholische Getränke (22 %) Kostüme (20 %) Schminke und Kosmetik (14 %)

Während bei Älteren vor allem Süßigkeiten zum Verschenken gefragt sind, greifen jüngere Menschen häufiger zu Kostümen, Dekoration und Partyzubehör für ihre ganz persönliche schaurig-schöne Gruselnacht. So planen etwa 30 % der Feiernden in der Gen Z den Kauf eines Kostüms.

Im Westen wird am meisten ausgegeben

Besonders ausgabefreudig zeigt sich die Gen Z mit durchschnittlich 84 Euro, gefolgt von den Millennials mit 66 Euro. Auch regional gibt es große Unterschiede:

In Vorarlberg und Tirol liegen die durchschnittlichen Ausgaben bei 80 Euro

In Burgenland und Niederösterreich bei 63 Euro.

In Salzburg und Oberösterreich bei 58 Euro

In Wien bei 57 Euro

In Kärnten und Steiermark bei 55 Euro.

Whicked-Hexen als Kostüm. © Hersteller

Wednesday bis Demon Hunters - die Kostüme

Willhaben verzeichnet heuer beinahe doppelt so viele Stichwortsuchen nach dem Begriff "Halloween" wie vergangenes Jahr. Und zeigt auch die Trends bei den Kostümen - hier die Top 3:

Whicked-Hexe. Schon im vergangenen Jahr diente der Film "Wicked: Teil 2" als beliebte Kostüm-Inspiration – und das, obwohl die Musical-Adaption erst einige Wochen nach Halloween, im November 2025, in die heimischen Kinos kam. Und so ist heuer mit einem weiteren Boom rund um die Hexen Elphaba (gespielt von Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) zu rechnen.

KPop Demon Hunters sehr beliebt. © Netflix

KPop-Demonen. Das 2025 veröffentlichte Animationsmusical "KPop Demon Hunters" ist der erfolgreichste Originaltitel in der Geschichte von Netflix. Viele Mädchen wollen als Mitglied der K-Pop-Girlgroup HUNTR/X oder Burschen als einer der rivalisierenden Boyband Saja Boys verkleidet gehen

Evergreen Beetlejuice. Der unliebsame Poltergeist Beetlejuice ist wohl eine der Kultfiguren unter den Halloween-Kostümen und erlebt seit dem Tim Burton-Remake aus dem Jahr 2024 einen erneuten Hype.

Wednesday-Hype © Netflix

Addams-Klassiker reloaded. Vor wenigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass die dritte Staffel des "Addams Family"-Spin-Offs "Wednesday" mit Jenna Ortega in der Hauptrolle fertig gedreht ist. Fans der Serie müssen sich noch gedulden, denn die Ausstrahlung ist erst für 2027 angekündigt. Bis dahin lässt sich die Vorfreude jedoch mit zahlreichen Halloween-Looks zelebrieren.