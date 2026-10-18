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Bald wird gegruselt

7 Schritte zur perfekten Halloween-Party

Maria Kobetic
von
© Getty Images
Vorbereitung ist alles: So wird deine Party zum schaurig schönen Vergnügen.
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Halloween rückt näher: Am 31. Oktober erwachen Hexe, Vampire, Geister und Werwölfe wieder zum Leben und machen die Straßen auf der Suche nach Süßem unsicher. Aber nicht nur kleine Gruselfiguren, die von Haus zu Haus gehen und nach zuckrigen Gaben fragen, sind unterwegs. Immer mehr Österreicher:innen feiern eine Halloween-Party.

Gut geplant ist gut gefeiert

Damit das Gruselfest zu einem vollen Erfolg wird, sollte man sich gut vorbereiten. Das eigene Kostüm muss herausstechen - als Gastgeber:in will man schließlich glänzen. Die perfekte Halloween-Deko bildet den unheimlichen Rahmen. Abgestimmte Snacks und Drinks runden das Bild ab.

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7 Schritte für eine gelungene Halloween-Party

Wenn du rechtzeitig mit der Planung beginnst, läuft am 31. Oktober alles glatt. Aber das heißt: Du solltest spätestens jetzt in die Gänge kommen und deine Party vorbereiten. Das sind die sieben wichtigsten Schritte für eine perfekte Halloween-Party:

1. Das Motto: Damit deine Party heraussticht, solltest du dich für ein Motto entscheiden, das nicht nur "Halloween" lautet. Hier sind ein paar gruselige Ideen: Gothic Glam, Haunted Mansion, eine Horrorfilm-Nacht oder eine düstere Masquerade. Das solltest du gleich angehen.

2. Die Einladungen: Damit deine Gäste genügend Zeit haben, sich ein Kostüm auszudenken, das zu deinem Motto passt und alles, was sie dazu brauchen, zu besorgen, musst du ihnen ein bisschen Vorlaufzeit geben. Gestalte eine digitale Einladung, die einen ersten Eindruck auf das Motto gibt und informiere die Gäste über Datum, Uhrzeit, Adresse und Dresscode. Erledige das möglichst bald!

3. Die Deko: Gedämpftes Licht, LED-Kerzen, dunkle Blumen, Kürbisse und Spinnweben sorgen für Stimmung. Je nach dem Motto, das du gewählt hast, solltest du die Details abstimmen. Ein Tipp: Heuer liegen dunkle Auberginetöne zu Halloween im Trend! Ein cooles Extra ist übrigens eine Fotowand, vor der deine Partygäste in ihren Kostümen posieren können.

4. Das Essen: Fingerfood ist ideal, weil sich die Gäste frei bewegen können. Serviere etwa Mumien-Würstchen, gefüllte Eier, Mini-Pizzen, Gemüsesticks und kleine Kürbis-Snacks. Achte darauf, dass du neben herzhaften Häppchen auch etwas Süßes anbietest. Inspiration findest du auf Instagram und TikTok.

5. Die Drinks: Ein Mocktail aus dunklen Beeren oder ein Rote-Kirschen-Punsch eignen sich hervorragend als effektvolle Partydrinks. Wenn du nicht ständig nachmixen willst, stelle die Drinks in großen Karaffen bereit. So hast du mehr Zeit, um mit deinen Gästen zu feiern.

6. Musik & Unterhaltung: Erstelle eine Playlist mit Halloween-Klassikern, Pop-Hits und tanzbaren Songs. Für den Anfang wähle ruhige Hintergrundmusik, später kannst du aufdrehen, damit die Party in Gang kommt. Ergänze das Programm durch ein Kostüm-Voting, ein witziges Halloween-Quiz oder eine Fotostation, auf der sich alle austoben können.

7. Der Tag der Party: Dekoriere den Tisch, kühle die Getränke und richte das Essen möglichst vor Ankunft der Gäste an. Sorge für genügend Sitzplätze, freie Wege und sichere Beleuchtung. So haben alle Spaß und einen entspannten Abend - auch du!

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