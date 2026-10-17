Stein-Attacke auf A14: Steine fliegen auf fahrende Autos

Laut Medienberichten haben Unbekannte in Vorarlberg Steine von einer Autobahnbrücke auf fahrende Autos geworfen. Mindestens zwei Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen.

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Schockierende Szenen auf der Rheintalautobahn in Vorarlberg: Am Samstagnachmittag flogen plötzlich Steine von einer Brücke auf vorbeifahrende Autos. Bei einem Pkw wurde sogar die Heckscheibe durchschlagen. Hinter der gefährlichen Aktion sollen zwei Kinder oder Jugendliche stecken.

Zwei Autos getroffen

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.17 Uhr in Wolfurt. Von der Autobahnbrücke der Montfortstraße wurden mehrere Steine auf die darunterliegende A14 geworfen. Mindestens zwei Fahrzeuge, die in Richtung Deutschland unterwegs waren, wurden getroffen und beschädigt.

Die betroffenen Lenker konnten die Autobahn glücklicherweise sicher verlassen. Die mutmaßlichen Täter waren laut Polizei mit einem E-Scooter und einem Fahrrad unterwegs. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie nicht angehalten werden.

Bereits am Freitag ähnlicher Vorfall

Besonders brisant: Schon am Freitag soll es an derselben Brücke zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Damals wurde mindestens ein Auto beschädigt, das in Richtung Tirol fuhr. Ob die beiden Taten miteinander zusammenhängen, ist derzeit noch unklar.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten nun um Hinweise. Wer am Freitag oder Samstag im Bereich der Autobahnbrücke Montfortstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den beiden Gesuchten machen kann, soll sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn oder einer anderen Polizeidienststelle melden.