Tödlicher Unfall
Steirer (28) bei Grabungsarbeiten tödlich verschüttet
Ein tragischer Unfall erschüttert die Südoststeiermark: In Gnas kam am Samstagvormittag ein 28-jähriger Mann bei Grabungsarbeiten ums Leben. Gegen 10.30 Uhr war der Südoststeirer mit Hilfstätigkeiten beschäftigt, als plötzlich das Erdreich ins Rutschen geraten sein dürfte.
Feuerwehr barg den Verunglückten
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Die Erdmassen begruben den jungen Mann unter sich. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich laut Polizei keine weitere Person vor Ort.
Die Freiwillige Feuerwehr Poppendorf barg den 28-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Die genauen Umstände des tödlichen Arbeitsunfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen.
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