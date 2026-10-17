Bayern schießen Leipzig vor "Woche der Wahrheit" vom Platz

Der FC Bayern hat sich mit einem eindrucksvollen 6:1-Sieg gegen RB Leipzig zurückgemeldet.

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Der FC Bayern überrollt RB Leipzig im Top-Spiel der deutschen Bundesliga mit 6:1 und klettert zumindest über Nacht an die Tabellenspitze. Luis Diaz (12., 47., 69.), Aleksandar Pavlovic (26.), Michael Olise (34.) und Harry Kane (53.) sorgen für die Treffer beim Schützenfest, das Ehrentor für die Bullen erzielte Andrija Maksimovic (90.+2).

Nach zwei bitteren Remis gegen Augsburg und Viking Stavanger setzt sich der deutsche Meister, bei denen ÖFB-Star Konrad Laimer in der 59. Minute ausgewechselt wurde, wieder ein Rufzeichen. Gegen Leipzig, wo Nicolas Seiwald zu Beginn auf der Bank saß, ließen die Münchner von Beginn an nichts anbrennen. Diaz eröffnete die Tor-Gala bereits nach zwölf Minuten. Als Pavlovic weitere 14 Minuten erhöhte, war bereits der Widerstand der Gäste gebrochen.

Vor der Pause konnte Olise noch auf 3:0 erhöhen. Die Münchner marschierten weiter nach vorne und sorgten mit spektakulärem Offensiv-Fußball für Begeisterung. Der Pausenpfiff war beinahe eine Erlösung.

Demichelis wechselt durch, Bayern legt nach

Nach der Halbzeit wechselte Bullen-Coach Martin Demichelis durch. Brachte mit Gomis, Seiwald und Henrichs gleich drei Neue. Doch am Spiel änderte sich rein gar nichts. Ganz im Gegenteil. Es waren noch nicht einmal alle Zuschauer zurück auf ihren Plätzen und schon läutete es wieder.

Wie in der ersten Halbzeit war es Diaz, der den Torreigen eröffnete, diesmal zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff. Die Entscheidung war spätestens jetzt gefallen, die einzige Frage war nur noch, wie hoch der Sieg ausfallen wird. Denn die Bayern marschierten weiter. Superstar Kane konnte sich mit dem 5:0 ebenfalls in die Torschützenliste eintragen, ehe Diaz seinen Traum-Tag mit dem Tor zum 6:0 krönte.

Woche der Wahrheit für Bayern

Doch auch 20 Minuten vor dem Ende schalteten die Bayern keinen Gang zurück und drückten weiter auf das nächste Tor. Doch dann wechselte Kompany durch, um seinen Stars ein wenig Erholung zu geben, und der Spielfluss wurde unterbrochen. Plötzlich entschlossen sich auch die Bullen mitzuspielen und so konnte Maksimovic noch den Ehrentreffer zum 6:1-Endstand erzielen.

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Damit tankten die Bayern wieder jede Menge Selbstvertrauen vor der Woche der Wahrheit. Am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) muss man gegen Arsenal in der Champions League unbedingt gewinnen, am kommenden Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen mit dem SC Freiburg, der morgen (ab 15.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) mit einem Sieg in Leverkusen wieder die Tabellenführung übernehmen kann.