Riesen-Jubel: Deutsche Herren sind Fußball-Weltmeister

Fußball-Deutschland hat doch noch Grund zur Freude und ist frisch gebackener Weltmeister.

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Bei der XXL-FIFA-WM in den USA erlebte Deutschland das nächste Debakel. Ohne auch nur vom Titel träumen zu dürfen, reiste die Truppe von Julian Nagelsmann vorzeitig ab. In weiterer Folge wurde der Bundestrainer entlassen und Jürgen Klopp übernahm.

Im Sommer hagelte es Kritik an den DFB-Kickern. Der Tenor damals war, dass man zu sehr in der Vergangenheit lebt und der Anspruch von damaligen Erfolgen mittlerweile überholt sei.

Erstes Ü80-Turnier

Doch möglicherweise genau das hat nun zu einem weiteren Weltmeister-Titel geführt. Bei der Senioren-WM haben die Ü80-Herren Deutschlands bei der Premiere dieser Alterskategorie im australischen Cleveland, setzten sich die Deutschland-Opis im Finale mit 2:0 durch und sind nun offiziell Fußball-Weltmeister.

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"Wir haben alle eine rote Birne und einen Sonnenbrand", scherzt Michael Rätsch nach dem Spiel, der mit seiner Mannschaft ein großes Ziel hat: "Wir müssen sehen, dass mehr Menschen im Alter Sport treiben."