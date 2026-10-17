Ohne ÖFB-Power: Dortmund patzt bei Union Berlin

Borussia Dortmund muss gegen Union Berlin den nächsten Rückschlag hinnehmen.

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Borussia Dortmund stolpert erneut. Nach dem 2:2 gegen Bremen, der Champions-League-Pleite bei Bodø/Glimt, verpasst der BVB auch im dritten Spiel in Folge einen Sieg. Gegen den Tabellensechzehnten Union Berlin war man mit dem mageren 0:0 noch gut bedient.

Vor vier Tagen gab man noch bekannt, dass Trainer Niko Kovac seinen Vertrag verlängert, dennoch gab es keinen Aufschwung. Ohne die ÖFB-Stars Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka, die das ganze Spiel über auf der Ersatzbank schmorten, mühten sich die Borussen in der Hauptstadt. Auf der anderen Seite musste auch Leo Querfeld die Bank drücken.

Nach dem nächsten Patzer kann der FC Bayern München mit einem Sieg gegen Leipzig (ab 18.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze stürmen. Am Sonntag gastiert der SC Freiburg bei Bayer Leverkusen, die nun sogar die Führung ausbauen könnten.

Marcel Sabitzer saß erneut nur auf der Ersatzbank. © NurPhoto via Getty Images

Elversberg setzt Erfolgslauf fort

Das zweite Sensationsteam festigte am Samstag seine Position in der oberen Tabellenhälfte ebenfalls eindrucksvoll. Aufsteiger SV Elversberg gewann gegen den FC Augsburg (mit Gregoritsch ab 46.) dank einer überzeugenden ersten Halbzeit. Petkov (4.), Günther (7.) und Rohr (28.) brachten die Liga-Überraschung früh in Führung, ehe Rieder kurz vor der Pause (45.+9) noch einmal für Spannung sorgte.

In der zweiten Halbzeit konnte Gregoritsch ebenfalls per Elfmeter noch verkürzen. Doch dann wurde es in der Schlussphase richtig wild. Erst erhöhte Schmahl (89.) auf 4:2, Kömür (90.) konnte aber umgehend wieder zurückschlagen. In der Nachspielzeit kochten die Gemüter hoch, am Ende bleibt es aber beim spektakulären 4:3-Sieg der Elversberger.

Das Tor von Michael Gregoritsch für Augsburg war zu wenig. © APA/AFP/ANDREAS SCHLICHTER

Im Österreicher-Duell zwischen Mainz (Mwene & Posch spielten durch) gegen Schalke (Wöber & Adamu ab 71.) gab es für die Muslic-Elf den nächsten Rückschlag. Die Mainzer setzten sich mit 1:0 durch, die "Königsblauen" sitzen damit weiter im Tabellenkeller auf Rang 14 fest.

Füllkrug lässt Bremen jubeln

Bei Werder Bremen (Grüll & Friedl spielten durch) gegen Paderborn war abermals Torjäger Niclas Füllkrug der Matchwinner. Nach einem 0:2-Rückstand sorgte der Knipser, wie in der Vorwoche gegen Dortmund, für das 2:2-Unentschieden.

Niclas Füllkrug lässt Bremen wieder jubeln. © IMAGO/DeFodi Images

Im fünften Spiel des Nachmittags setzte sich der HSV dank eines späten Muheim-Treffers (88.) gegen VfB Stuttgart mit 1:0 durch.