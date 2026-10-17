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Schwer verletzt

Verletzungs-Schock: Große Sorge um Weltmeister

Dominik Lehmann
von
Emiliano Martinez wurde verletzt abtransportiert.
© Getty Images
Ein schockierender Zwischenfall sorgt in England für bange Momente.
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Beim Stand von 1:0 für Chelsea wurde es in der 65. Minute plötzlich komplett still im Stadion von Everton. Das Spiel war minutenlang unterbrochen, weil Ex-Weltmeister Emiliano Martínez nach einem heftigen Zusammenstoß regungslos am Boden liegen blieb.

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Die "Blues" kämpften sich zum Auftakt der aktuellen Runde in Liverpool zu einer knappen 1:0-Führung. Dann kam der große Schock. Star-Goalie Martínez prallte nach einem Freistoß in den Strafraum mit Evertons Jarrad Branthwaite zusammen und blieb am Boden liegen.

Lange Behandlungspause

Das medizinische Personal wurde umgehend gerufen und kam sogar mit der Trage auf den Platz. Doch an einen Abtransport war scheinbar nicht zu denken. Der Argentinier musste zwischendurch auch beatmet werden. Die Sicherheit geht vor und deshalb war das Spiel weiter pausiert. Erst nach sieben Minuten wurde der 34-jährige Goalie vorsichtig auf die Trage gehoben.

Nach 73 Minuten dann wurde er unter dem aufmunternden Applaus aus dem Stadion getragen. Ein wenig Erleichterung gab es dabei: Martínez hatte die Augen geöffnet und konnte sich leicht bewegen. Für ihn kam Premier-League-Debütant Mike Penders ins Spiel. Im Stadion herrschte nach den Schock-Szenen aber weiterhin Stille.

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