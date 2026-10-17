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Zukunft entschieden

Transfer-Insider kündigt Haaland-Hammer an

Erling Haaland kann sich seinen nächsten Klub aussuchen.
© IMAGO/MB Media Solutions
Superstar Erling Haaland könnte spätestens im kommenden Sommer Manchester City verlassen, ein Insider ist sich nun sicher, wohin die Reise des Ausnahme-Stürmers gehen könnte.
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Erling Haalands Karriere liest sich wie ein Märchen. Dem Norweger gelang der internationale Durchbruch ausgerechnet in Österreich bei Red Bull Salzburg, von wo aus es den mittlerweile 26-Jährigen über Dortmund zu Manchester City führte.

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Das Team, bei dem auch sein Vater Alf-Inge die letzten drei Jahre seiner Karriere verbracht hatte, ehe das Horror-Foul von Roy Keane diese vorzeitig beendete. Der Karriereweg des Norwegers ist stets bestens durchgeplant.

Doch nun könnte sich der Plan tatsächlich ändern. Ursprünglich hat der Knipser bei ManCity einen XXL-Vertrag bis 2034, doch der Finanz-Skandal um den Scheich-Klub könnte einen vorzeitigen Wechsel auslösen.

Urteil erwartet

In den kommenden Tagen wird das Urteil der Premier League erwartet. Von einem drastischen Punkteabzug bis zu einem sofortigen Liga-Ausschluss ist immer noch alles möglich. Die Citizens haben dafür bereits Spitzenanwalt Mark Howard verpflichtet, um dagegen anzukämpfen. Im Falle eines Abstiegs würden aber zahlreiche Stars zum Schnäppchenpreis den Verein verlassen können.

Einer davon ist eben Haaland selbst. Medienberichten zufolge sollen sich Europas Top-Klubs bereits um die Dienste des Stürmers bemühen. Real Madrid, FC Barcelona, FC Bayern München, Paris Saint-Germain oder der FC Arsenal werden immer wieder als Interessenten genannt. Der 1,95-Meter-Hüne kann sich abermals seinen nächsten Arbeitgeber aussuchen und wird den Schritt in gewohnter Manier mit seinem Vater gut durchdenken.

Nun hat sich allerdings Ex-Kicker Pat Nevin, der selbst 263 Spiele in Englands höchster Spielklasse absolviert hatte, zu Wort gemeldet und verkündet, dass die Entscheidung um die Haaland-Zukunft bereits gefallen sei. "Ich sehe ihn komplett in Weiß", ist sich der Schotte sicher, dass Haaland schon bald an der Seite von Kylian Mbappe ein neues Super-Duo im Sturm von Real Madrid bilden wird.

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