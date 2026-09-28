Transfer-Knall! Haaland zum Schnäppchenpreis nach Spanien

Erling Haaland könnte zum absoluten Super-Schnäppchen werden. Medienberichten zufolge könnte der norwegische ManCity-Star um gerade einmal 45 Millionen Euro nach Spanien wechseln.

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Erling Haaland musste sich zuletzt mit Norwegen in der Nations League Portugal geschlagen geben. Allerdings sorgen zeitgleich wilde Wechselgerüchte um den Ausnahme-Stürmer für Aufsehen.

Hintergrund ist das Hammer-Urteil gegen Manchester City. Der Scheich-Klub wurde in 114 von 115 Punkten wegen Finanzverstößen schuldig gesprochen. Nun bangen die Verantwortlichen und Spieler vor der drakonischen Strafe, welche von der Premier League verhängt wird.

In den Statuten der Liga ist bewusst nicht festgehalten, wie hoch die Strafe ausfällt. Es kann von Geldstrafen über Punktabzügen bis hin zum Zwangsabstieg führen. Man wollte sich deshalb davor nicht festlegen, damit Vereine nicht abwägen können, ob sich ein Verstoß auszahlen würde.

Warten auf Urteil

Doch das Urteil gegen ManCity ist beispiellos und in dieser Form noch nicht da gewesen. Viele Experten gehen davon aus, dass es mindestens einen derartig heftigen Punktabzug geben wird, dass ein Abstieg des Vizemeisters unvermeidlich ist. Auch deshalb dürften sich schon viele Stars nach neuen Arbeitgebern umsehen. Vor allem zwei Vereine bemühen sich bereits um einige der Top-Verdiener von ManCity.

Viele ManCity-Stars könnten den Verein verlassen. © Getty Images

Einem Bericht von "The Sun" zufolge sollen Real Madrid und der FC Barcelona bereits erste Gespräche mit Josko Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo Fernandez und Ryan Cherki geführt haben. Bei Haaland hingegen dürfte sich bereits ein klarer Favorit herauskristallisieren. Barcelona soll beim Stürmer hoch im Kurs stehen. Sein Spielerberater, Rafaela Pimenta, hat einen guten Draht zu Barca-Präsident Joan Laporta.

Haaland wird zum Mega-Schnäppchen

Dennoch müssten die Katalanen eine Ablöse zahlen, da der 26-jährige Norweger, ähnlich wie seine Teamkollegen, keine Ausstiegsklauseln im Abstiegsfall in ihren Verträgen haben. Allerdings dürfte der Preis um einiges gedrückt werden.

Barcelona-Präsident Joan Laporta. © Europa Press via Getty Images

Haaland, der 2020 von Salzburg für 20 Millionen Euro nach Dortmund wechselte und 2022 für eine Ablöse von 60 Millionen Euro weiter nach England zog, soll Berichten zufolge im beschriebenen Szenario für etwa 45 Millionen Euro den Verein verlassen dürfen. Damit würde einer der aktuell besten Stürmer der Welt zum absoluten Mega-Schnäppchen, wo bestimmt mehrere Teams zuschlagen wollen würden.