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Nach Doppelpack

Haaland pulverisiert Ibrahimovic-Rekord

SR
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260924 Erling Braut Haaland of Norway celebrates after scoring the 2-0 goal during the Nations League football match between Norway and Denmark on September 24, 2026 in Oslo. Photo: Marius Simensen / BILDBYRAN / COP 238 / VG1005 bbeng danmark denmark football fotball fotboll jubel landskamp nations league norge norway soccer *** September 24, 2026: Erling Braut Haaland of Norway celebrates after scoring the 2-0 goal during the Nations League soccer match between Norway and Denmark on September 24, 2026 in Oslo. Photo by Marius Simensen, BILDBYRAN COP 238 VG1005 bbeng Denmark football soccer celebration international match Nations League Norway PUBLICATIONxNOTxINxSWExNORxFINxDEN Copyright: MARIUSxSIMENSEN BB260924ZC022
© IMAGO/Bildbyran
Beim 3:2-Erfolg von Norwegen gegen Dänemark erzielte Erling Haaland einen Doppelpack und holte sich damit einen neuen Meilenstein.
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Zwar schenkten die Norweger ihre 2:0-Führung durch Oscar Bobb (14.) und Haaland (18.) zwischenzeitlich her, doch der finale Schlag der Tormaschine (74.). besiegelte den Nations-League-Auftaktsieg gegen das eigene Nachbarland.

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Es waren die Nationalteam-Tore 63 und 64 für den ManCity-Stürmer, womit er in Skandinavien nun der erfolgreichste Goalgetter aller Zeiten ist. Bislang saß er gleichauf mit Schwedens Zlatan Ibrahimovic (62).

Solbakken: Haaland "ist damit geboren"

Das ist nicht nur aufgrund seines zarten Alters von 26 Jahren beeindruckend, sondern auch, weil er nicht einmal die Hälfte der Spiele dafür gebraucht hat. Seit seinem Debüt 2019 absolvierte er 56 Partien im Teamdress, "Zlatan" brauchte 122 Matches.

"Das lässt sich nicht erklären oder lernen. Er ist damit geboren, es ist Instinkt", war die Erklärung seines Trainers Stale Solbakken. Mitspieler Sander Berge nannte es schlichtweg: "Wahnsinn, beeindruckend".

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