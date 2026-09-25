Schweizer Kampfansage an ÖSV vor Weltcup-Start

Olympia-Held Von Allmen fährt im Trainingscamp Bestzeit um Bestzeit.

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Vor dem Weltcup-Start in Sölden kommt aus dem Schweizer Trainingslager eine Ansage an die Konkurrenz. Franjo von Allmen gab im chilenischen Valle Nevado das Tempo vor. Der 25-Jährige stellte laut Speed-Trainer Reto Nydegger "eine Bestzeit nach der anderen" auf. Für Österreichs Speed-Männer ist klar: Der dreifache Olympiasieger meldet sich früh für den neuen Winter an.

"Franjo hat sich noch einmal enorm gesteigert", sagte Nydegger dem Schweizer "Blick". Was den Trainer neben dem Tempo besonders freut: Von Allmen fahre inzwischen deutlich konstanter. In den vergangenen Wochen sei er nur ein- oder zweimal ausgeschieden.

Nach drei Mal Gold schon wieder schnell

Bei Olympia in Bormio hatte von Allmen im Februar Gold in Abfahrt, Super-G und Team-Kombination gewonnen. Nun war er im teaminternen Training wieder der Schnellste. Einen Vergleich mit dem ÖSV oder anderen Nationen gab es allerdings nicht. Italiens Dominik Paris hätte zwei Tage mit den Schweizern trainieren sollen, doch daraus wurde wegen der hohen Temperaturen nichts.

Auch innerhalb des Schweizer Teams ist das Bild weniger eindeutig, als die Bestzeiten vermuten lassen: Die anderen Fahrer seien zeitlich nicht weit hinter von Allmen gelegen, betonte Nydegger. Wie schnell die Schweizer im Vergleich zur Weltcup-Konkurrenz wirklich sind, zeigt erst der Winter.

Odermatt holt nach Verletzung auf

Marco Odermatt musste sein Chile-Programm nach einer leichten Muskelverletzung verkürzen. Der fünffache Gesamtweltcupsieger reiste verspätet an, schaffte aber noch neun Einheiten in Riesentorlauf, Abfahrt und Super-G. "Ich hatte hier ein paar richtig gute Trainingstage", sagte er dem "Blick". Cheftrainer Tom Stauffer sah trotzdem eine Grenze: Für gezielte Arbeit hätten Odermatt weitere Einheiten gefehlt.

Der alpine Weltcup beginnt am 24. Oktober mit dem Frauen-Riesentorlauf in Sölden. Einen Tag später, am 25. Oktober, sind dort die Männer an der Reihe. Für die Speedfahrer wird es laut dem vorliegenden Rennplan ab 28. November in Copper Mountain ernst.