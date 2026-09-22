Hirscher: Geheim-Training in Argentinien

Ein Comeback des Ski-Superstars wird immer wahrscheinlicher.

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Marcel Hirscher treibt seine Vorbereitung auf die kommende Skisaison weiter voran. Nachdem der Salzburger zuletzt in einer Skihalle in den Niederlanden erstmals wieder auf Schnee stand, absolviert der 37-Jährige nun in Argentinien intensives Training. Ein Video aus den sozialen Netzwerken zeigt den achtfachen Gesamtweltcupsieger bei seinen Schwüngen auf der Piste.

Hirscher trainiert in Ushuaia gemeinsam mit dem französischen Team. Auf demselben Hang waren zuvor auch französische Rennläuferinnen unterwegs, ehe sie ihr Trainingslager im chilenischen Nevados de Chillán fortsetzten. Camille Cerutti veröffentlichte sogar ein gemeinsames Foto mit dem Salzburger.

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Für Hirscher ist das Training ein weiterer Hinweis darauf, dass er nach seiner langen Verletzungspause tatsächlich noch eine Weltcup-Saison bestreiten möchte. Ende 2024 hatte er sich im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Seitdem absolvierte der für die Niederlande startende Technikspezialist kein Weltcuprennen mehr.

Ob er beim Saisonauftakt in Sölden am 25. Oktober starten darf, ist allerdings noch offen. Die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen.