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Große Trauer

Skisprung-Juwel (16) stirbt bei Autounfall

Ein Skispringer fliegt durch die Luft, sein Schatten ist deutlich auf dem Schnee zu sehen.
© GEPA pictures/ Mario Buehner-Wei
Der französische Wintersport trauert um ein großes Talent: Skispringer Nathan Gehin ist im Alter von nur 16 Jahren bei einem Autounfall tödlich verunglückt.
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Der französische Skiverband steht nach dem plötzlichen Tod von Nachwuchshoffnung Nathan Gehin unter Schock. Der erst 16-jährige Athlet kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die traurige Nachricht wurde inzwischen über die sozialen Medien offiziell bestätigt. Zurzeit laufen die Ermittlungen der Behörden, um die genauen Umstände des Unglücks vollständig zu klären. Das junge Skisprung-Talent hinterlässt fassungslose Angehörige, Freunde sowie Teamkollegen.

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Große Trauer im Verband

In den sozialen Netzwerken änderte der Verband eine Stellungnahme zum Verlust: "Der FFS spricht seiner Familie, seinen Freunden und allen Mitgliedern seines Vereins, die von dieser Tragödie tief betroffen sind, sein aufrichtiges Beileid aus. In dieser schweren Zeit steht der französische Skiverband ihnen mit voller Kraft zur Seite und bekundet sein tief empfundenes Mitgefühl."

Tödlicher Unfall am Wochenende

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich das Unglück am vergangenen Wochenende ereignet. In der ostfranzösischen Wintersport-Gemeinde Ventron verlor die Lenkerin eines Autos die Kontrolle über das Fahrzeug. Während die Fahrerin schwere Verletzungen erlitt, kam für den Nachwuchs-Skispringer jede Hilfe zu spät. Die exakte Ursache für die Kollision ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wagen prallt gegen Baum

Nach Angaben des lokalen Radiosenders Cocktail FM kam das Auto auf einer kleinen Bergstraße von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Bei dem Vorfall wurden insgesamt drei Personen schwer verletzt. Für Nathan Gehin, der am Beginn einer vielversprechenden Karriere stand, kam an diesem Abend jede Rettung zu spät.

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