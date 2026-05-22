Zu süss! Lama-Dame Maja verliebt sich in Eddie

Läuft da gerade eine ganz große Liebe an? Im Tierheim Vösendorf – Österreichs größtem Tierheim – bahnt sich jedenfalls eine herzerwärmende Geschichte an.

Lama-Dame Maja, stolze 16 Jahre alt, lernt dieser Tage Lama-Mann Eddie kennen – und die ersten gemeinsamen Spaziergänge laufen vielversprechend! Maja kam vor zwei Wochen zu Tierschutz Austria, nachdem sie ihren langjährigen Gefährten und Bruder verloren hatte – und danach war die Lama-Dame untröstlich einsam. Kein Wunder: Lamas sind durch und durch soziale Tiere, die das Leben in der Gruppe brauchen. Im Tierheim trifft sie nun auf den zehnjährigen Eddie und seine beste Freundin, Pony-Dame Grelli – eine echte Lebensabschnittsgefährtin im stolzen Alter von 41 Jahren! Alles geht ganz behutsam vonstatten: gemeinsam spazieren, zusammen fressen, langsam Vertrauen fassen. "Das Wichtigste ist jetzt Zeit", sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Dass Maja dabei auch Charakter zeigt, versteht sich von selbst – wem etwas nicht passt, dem spuckt sie kurzerhand vor die Füße, ganz typisch Lama eben! Weil Lamas bis zu 25 Jahre alt werden können, sucht Tierschutz Austria bereits jetzt nach einem gemeinsamen Zuhause für das tierische Trio – damit aus den ersten zarten Annäherungen am Ende tatsächlich eine große Tierliebe wird!