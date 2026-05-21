Facebook-Mutter Meta kündigt 8.000 Mitarbeiter

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta hat am Mittwoch mit der Umsetzung einer großen Kündigungswelle begonnen

Beschäftigte des Unternehmens in Singapur gehörten zu den ersten Betroffenen, die über den Verlust ihres Arbeitsplatzes informiert wurden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Meta hatte vor rund einem Monat angekündigt, 8.000 Beschäftigte und damit fast zehn Prozent seiner Belegschaft zu kündigen.

Zudem will das Unternehmen 6.000 freie Stellen nicht neu besetzen. 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen außerdem versetzt werden, um Posten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu übernehmen. Meta investiert derzeit massiv in KI: Für dieses Jahr rechnet der Konzern mit Investitionsausgaben zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar (125 Mrd. Euro).

Meta-Chef Mark Zuckerberg äußerte in einem internen Memo sein Bedauern über die Kündigungen. "Es ist immer traurig, sich von Menschen zu verabschieden, die zu unserer Mission und zum Aufbau dieses Unternehmens beigetragen haben", erklärte er und räumte Versäumnisse in der internen Kommunikation ein. Mit Blick auf die KI-Offensive seines Konzerns schrieb er, Meta sei "eines der wenigen Unternehmen, die in der Lage sind, die Zukunft mitzugestalten".