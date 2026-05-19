WM-Knall: Entscheidung um Neymar (34) gefallen

Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in Brasiliens Aufgebot für die Weltmeisterschaft berufen.

Bei der Bekanntgabe des Kaders sorgte Neymars Nominierung für großen Applaus im Saal. Ancelotti zeigte sich überzeugt vom aktuellen Zustand des Offensivspielers: “Er hat seine Fitness verbessert, er wird bei dieser Weltmeisterschaft ein wichtiger Spieler sein”, sagte der Trainer. “Er hat Erfahrung in dieser Art von Wettbewerb, die Zuneigung unserer Gruppe, und er kann für ein besseres Klima in dieser Mannschaft sorgen”, erklärte Ancelotti weiter.

Zum Kader gehört außerdem wie erwartet Vinícius Júnior von Real Madrid. Dagegen fehlen dessen Teamkollege Rodrygo sowie das 19-jährige Talent Estêvão vom Chelsea FC verletzungsbedingt.

Neymars bislang letztes von 128 Einsätzen für den Rekordweltmeister liegt bereits zweieinhalb Jahre zurück. Im Oktober 2023 zog er sich bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie zu und musste noch vor der Halbzeit ausgewechselt werden.