Baumgartner zurück am Ball! Hier macht ÖFB-Star nächsten Schritt

Neue Bilder machen ÖFB Hoffnung - Leipzig-Legionär trainiert in Marbella.

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Christoph Baumgartner trainiert wieder mit dem Ball. Aufnahmen, die der französische Sporttherapeut Samy Ghazi auf Instagram veröffentlichte, zeigen den verletzten ÖFB-Teamspieler bei einer Passkombination mit seinen RB-Leipzig-Kollegen Rocco Reitz und Castello Lukeba. Lukeba teilte die Einheit auch in seiner Instagram-Story.

Passübungen unter Spaniens Sonne

Das Trio arbeitet während der Länderspielpause in Marbella mit einem Privattrainer am Comeback. In der gefilmten Übung schließt Lukeba eine Passfolge mit einem artistischen Tor ab. Baumgartner ist nach seiner schweren Oberschenkelverletzung wieder bei Übungen mit dem Ball zu sehen.

Baumgartner Marbella © Instagram/samysg1

Baumgartner hatte sich Ende Mai beim Aufwärmen vor Österreichs Testspiel gegen Tunesien einen Sehnenabriss im Oberschenkel zugezogen. Anfang September sagte der 27-Jährige gegenüber DAZN über seine Reha: "Es ist eine große Verletzung, die leider viel Zeit braucht, aber wir sind super im Plan."

Demichelis nennt den nächsten Schritt

Leipzig-Trainer Martin Demichelis sieht Fortschritte bei seinen verletzten Spielern. "Rocco und Baumi arbeiten hart, es sieht gut aus", sagte er über Reitz und Baumgartner. Nach der Länderspielpause will er beide schrittweise wieder ins Mannschaftstraining integrieren. Eine Rückkehr im Oktober hält Demichelis für möglich; ein konkretes Datum für Baumgartners erstes Pflichtspiel steht noch nicht fest.

RB Leipzig holte aus den ersten vier Ligaspielen sechs Punkte und musste dabei neben Baumgartner auch auf weitere verletzte Spieler verzichten. Reitz fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus, Lukeba mit Leistenproblemen. Beide arbeiten nun gemeinsam mit dem Österreicher in Spanien an ihrer Rückkehr.

LEIPZIG, GERMANY - SEPTEMBER 16: (EXCLUSIVE COVERAGE) Christoph Baumgartner of RB Leipzig poses during the Bundesliga Media Day on September 16, 2026 in Leipzig, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Bundesliga via Getty Images) © Bundesliga via Getty Images

Rangnick darf auf November hoffen

Österreich bestreitet im November seine letzten beiden Nations-League-Spiele gegen Irland und Israel. Ob Baumgartner bis dahin wieder für das ÖFB-Team einsatzbereit ist, bleibt offen.