Barça plant 700-Millionen-Coup

2.000 zusätzliche VIP-Plätze im Camp-Nou sollen über Langzeitverträge Mega-Einnahmen sichern.

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Der FC Barcelona hat im neuen Camp Nou offenbar eine gewaltige Geldquelle entdeckt. Mit gerade einmal 2.000 VIP-Sitzen rechnet der spanische Meister mit rund 700 Millionen Euro an vertraglich zugesicherten Einnahmen. Dafür setzt Barça auf ein in Europa noch ungewöhnliches Langzeitmodell.

VIP-Plätze für bis zu 30 Jahre

Gemeinsam mit Vermarktungspartner Legends Global bringt Barcelona die verbliebenen 2.000 VIP-Sitze auf den Markt. Interessenten können sich einen Platz für 15 oder sogar 30 Jahre sichern und bezahlen die Lizenz dafür im Voraus. Dazu kommen exklusive Leistungen und Services.

Die Vermarktung der 2.000 Plätze soll sich über rund zweieinhalb Spielzeiten erstrecken. Über die gesamte Laufzeit der Verträge kalkuliert Barça mit den rund 700 Millionen Euro. Es handelt sich damit nicht um 700 Millionen, die sofort in die Klubkasse fließen.

Erste VIP-Offensive bringt bereits 380 Millionen

Dass das Modell funktioniert, zeigen die bisherigen Verkäufe. Seit 2024 wurden laut Klub bereits knapp 5.000 VIP-Plätze vermarktet. Die abgeschlossenen Verträge stehen für mehr als 380 Millionen Euro zugesicherte Einnahmen. Suiten und Logen im neuen Camp Nou sind bereits komplett vergeben.

Barcelona dreht deshalb nun weiter an der Premium-Schraube. Die neuen Lizenzen sollen noch exklusiver werden und dem Klub gleichzeitig langfristig planbare Einnahmen sichern.

Schon im Februar hatte Barça erklärt, dass VIP-Lizenzen je nach Lage und Vertragsdauer zwischen 20.000 und 80.000 Euro kosten können. Dazu wurden jährliche Gebühren zwischen 6.000 und 12.000 Euro genannt.

Camp Nou soll Barças Geldmaschine werden

Hinter dem Plan steckt weit mehr als die Vermarktung einiger Luxusplätze. Das umgebaute Camp Nou soll zu einem der wichtigsten wirtschaftlichen Motoren des Klubs werden. Mit Hospitality, Gastronomie, Unterhaltung und exklusiven Angeboten will Barça deutlich mehr verdienen als im alten Stadion.

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 19: General view inside the stadium prior to the Joan Gamper Trophy between FC Barcelona and Al Ahly SC at Spotify Camp Nou on August 19, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images) © Getty Images

Wie wichtig die neue Arena für die Finanzen ist, zeigen auch die jüngsten Klubzahlen: Für die Saison 2026/27 plant Barcelona mit einem Rekordumsatz von 1,195 Milliarden Euro. Allein die vollständige Rückkehr ins Camp Nou soll rund 60 Millionen Euro zusätzliche Stadionerlöse aus Tickets, VIP-Geschäft, Museum und weiteren Bereichen bringen.

Bei den VIP-Plätzen geht Barça jetzt noch einen Schritt weiter: 2.000 Sitze, Verträge über bis zu drei Jahrzehnte – und ein kalkulierter Geldregen von 700 Millionen Euro.