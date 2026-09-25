Klopp sorgt bei Stolper-Debüt für Style-Alarm

Jürgen Klopp ist zurück auf der großen Fußball-Bühne – und natürlich nicht ohne modischen Hingucker! Beim 1:1 gegen die Niederlande zeigte sich der neue Bundestrainer an der Seitenlinie gewohnt lässig und setzte auf einen grauen Strickpullover der Red-Bull-Marke AlphaTauri. Kostenpunkt: stolze 260 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während Klopp auf dem Rasen noch auf seinen ersten Sieg warten musste, saß der Look offenbar schon perfekt. Zum grauen Pullover kombinierte der 59-Jährige seine selbstdesignte Adidas-Kappe mit dem Slogan "Einer von 83 Millionen". Der Pullover trägt den Namen "Freims", besteht zu 100 Prozent aus Wolle und wird im 3D-Strickverfahren gefertigt. Sattelschulter und gerippte Abschlüsse an Kragen, Ärmeln und Saum machen aus dem Teil einen echten Hingucker. Im Sale ist das Modell mittlerweile sogar günstiger zu haben.

Ein Pullover mit Ex-Verbindung

Dass die Kleidung eines Bundestrainers zum Gesprächsthema werden kann, ist dabei nichts Neues. Schon unter Julian Nagelsmann wurden dessen Outfits und sein Stil an der Seitenlinie von Medien und Fans immer wieder thematisiert. Jetzt steht auch Klopp im Fokus – und lieferte bei seinem Debüt prompt den nächsten Hingucker.

Alle wollen den grauen Klopp-Strick-Pulli. © Alpha Tauri

Die Wahl von AlphaTauri kommt dabei nicht von ungefähr. Die Premium-Fashion-Marke wurde 2016 von Red Bull gegründet. Klopp arbeitete selbst bis zu seinem Wechsel zum DFB für den österreichischen Konzern: Im Januar 2025 übernahm er dort den Posten als "Head of Global Soccer" und war für die strategische sportliche Entwicklung des internationalen Fußball-Netzwerks zuständig.

Schon damals stand Klopp für AlphaTauri vor der Kamera und wurde von der Marke ausgestattet. Die Zusammenarbeit blieb auch nach seinem Wechsel zum DFB bestehen. Praktisch für Klopp – schließlich dürfte der Bundestrainer damit auch künftig die eine oder andere modische Schlagzeile produzieren.