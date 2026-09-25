Zidane-Debüt! Frankreich fordert die Türkei in der Nations League

Start einer neuen Ära: Zinedine Zidane feiert am Freitag sein Debüt als französischer Nationaltrainer im Nations-League-Kracher gegen die Türkei.

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Frankreich startet am Freitagabend in eine neue Epoche. Legendär als Spieler, übernimmt Zinedine Zidane nach dem Abgang von Langzeit-Coach Didier Deschamps nun offiziell das Zepter bei der "Équipe Tricolor". Die Franzosen, die sich bei der Weltmeisterschaft im Sommer nach zwei Niederlagen zum Abschluss mit Platz vier begnügen mussten, brennen auf Wiedergutmachung (20:45 Uhr/live oe24-Liveticker). Der amtierende Nations-League-Sieger von 2021 reist mit einer Bilanz von zwei Pleiten in Folge nach Istanbul.

Türkei schwächelt und kämpft mit Ausfällen

Für die Türkei beginnt das Abenteuer in der hochkarätig besetzten Liga A gegen Frankreich, Italien und Belgien ebenfalls unter hohem Druck. Die Truppe von Teamchef Vincenzo Montella schied bei der WM bereits in der Gruppenphase aus und konnte aus den vergangenen sechs Partien nur drei Siege einfahren. Erschwerend kommt hinzu, dass den Hausherren mit Hakan Çalhanoğlu und Kenan Yıldız zwei absolute Schlüsselfiguren verletzungsbedingt fehlen. Die Hoffnungen ruhen daher auf Real-Madrid-Juwel Arda Güler, der die Offensive rund um Barış Yılmaz und Kerem Aktürkoğlu ankurbeln soll.

Aufstellungen: Zidane muss Abwehr umbauen

Sorgenfalten bei der "Équipe Tricolore" hier im heutigen Trainingsbetrieb: Innenverteidiger Ibrahima Konaté muss wegen einer Knieverletzung passen. Der Abwehrstar steht Nationaltrainer Zinedine Zidane im heutigen Nations-League-Duell gegen die Türkei nicht zur Verfügung und wurde im Kader bereits durch Leny Yoro ersetzt. © IMAGO/PsnewZ

Auch Zidane muss bei seiner Premiere auf namhafte Stars verzichten. In der Defensive fehlen William Saliba und Ibrahima Konaté verletzt, weshalb Maxence Lacroix und Dayot Upamecano die Innenverteidigung bilden dürften, während Adrien Truffert links hinten sein zweites Länderspiel absolvieren könnte. Aurelien Tchouameni fehlt ebenfalls. Im Angriff setzt Frankreich dagegen auf geballte Offensivpower rund um Kapitän Kylian Mbappé (66 Länderspieltore), der von Ousmane Dembélé, Michael Olise und Désiré Doué unterstützt wird.

Mögliche Aufstellungen:

Türkei: Çakır – Çelik, Demiral, Bardakcı, Elmalı – Özcan, Kökçü, Yüksek – Güler, Yılmaz, Aktürkoğlu

Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Camavinga, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé

Anpfiff in Izmit/Kocaeli: 20:45 Uhr/live oe24-Liveticker