Trainer-Debüts in Rom! Italien trifft unter Mancini auf Van Bommels Belgier

Neustart bei beiden Schwergewichten: Roberto Mancini gibt am Freitag sein Comeback auf der Italien-Bank im Nations-League-Kracher gegen Belgiens neuen Coach Mark van Bommel.

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Spitzenfußball im Stadio Olimpico: Zum Auftakt der UEFA Nations League stehen sich am heutigen Freitagabend um 20:45 Uhr Italien und Belgien gegenüber (live DAZN, Rai 1 & oe24-Liveticker). Beide Teams gehen nach enttäuschenden Entwicklungen mit neuen Cheftrainern in den Bewerb. Nachdem die "Azzurri" das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 im Play-off gegen Bosnien-Herzegowina dramatisch verspielten, kehrte EURO-2020-Siegtrainer Roberto Mancini nach Rom zurück. Belgien setzte indes nach dem WM-Viertelfinal-Aus gegen Spanien auf Mark van Bommel als Nachfolger von Rudi Garcia.

Gattuso-Aus und Verjüngungskur bei den Azzurri

Mancini hat für seinen Einstand einen verjüngten 34-Mann-Kader nominiert, muss jedoch auf einige Stützen verzichten. Alessandro Bastoni ist gesperrt, während Federico Dimarco, Bryan Cristante und Manuel Locatelli verletzt fehlen. Im Sturm setzt der Heim-Trainer voraussichtlich auf Inter-Youngster Pio Esposito, der in seinen bisherigen neun Länderspielen fünf Treffer erzielte. Kapitän Gianluigi Donnarumma führt die Mannschaft mit seinen erst 27 Jahren und bereits 83 Länderspielen an.

Belgien im Umbruch rund um De Bruyne und Lukaku

Verlässliche Achse und frischer Wind bei den Red Devils: Die beiden erfahrenen Leistungsträger Kevin De Bruyne und Rekordtorschütze Romelu Lukaku im heutigen Training an der Seite von Offensiv-Talent Mika Godts. Unter dem neuen Nationaltrainer Mark van Bommel gastiert Belgien am morgigen Freitagabend im Nations-League-Klassiker gegen Italien im Rom. © IMAGO/Belga

Auch bei den Gästen läuft der Generationenwechsel auf Hochtouren. Axel Witsel trat aus dem Nationalteam zurück, Keeper Thibaut Courtois nimmt eine Pause und Stars wie Amadou Onana, Leandro Trossard sowie Jérémy Doku stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Das Grundgerüst bilden dennoch Kapitän Youri Tielemans sowie die beiden Routiniers Kevin De Bruyne und Rekordtorschütze Romelu Lukaku. In der Offensive dürften junge Kräfte wie Charles De Ketelaere und PSG-Juwel Mika Godts von Beginn an auflaufen.

Mögliche Aufstellungen:

Italien: Donnarumma – Kayode, Mancini, Coppola, Calafiori – Barella, Romano, Tonali – Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori

Belgien: Lammens – Castagne, Ngoy, Theate, De Cuyper – Lavia, Tielemans, De Bruyne – Lukebakio, De Ketelaere, Godts

Anpfiff: 20:45 Uhr/live DAZN, Rai 1 & oe24-Liveticker