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Covid-Skandal: Nächster Schweizer fliegt aus dem Team

SR
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VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Manuel Akanji #5, Breel Embolo #7, Granit Xhaka #10 and Ricardo Rodriguez #13 of Switzerland celebrate after the penalty shootout victory during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images
Das Schweizer Nationalteam verzichtet nach der nächsten Causa um gefälschte Covid-Zertifikate auf den Einsatz von Breel Embolo.
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Wie am Freitag bekannt wurde, hat die Basler Staatsanwaltschaft am 25. November 2025 einen Strafbefehl wegen mehrfacher Anstiftung zu Urkundenfälschung gegen den Stürmer erlassen. Der 29-Jährige bestätigte dies gegenüber der CH-Media-Gruppe. Er habe für das Vergehen eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 3.000 Franken erhalten.

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"Ich habe eingesehen, dass mein damaliges Handeln nicht richtig war, und dafür die Verantwortung übernommen. Deshalb habe ich den Strafbefehl akzeptiert", wurde Embolo in Schweizer Medien zitiert.

Der mittlerweile für Atlanta United in der MLS spielende Angreifer sollte eigentlich nach Ablauf seiner Sperre nach dem ersten Nations-League-Spiel gegen Nordmazedonien wieder zum Aufgebot gehören.

Die Schweizer Nationalmannschaft hatte in den ersten vier Partien der Nations League bereits auf den Einsatz von Granit Xhaka verzichtet. Der Teamkapitän gab zu, vor vier Jahren ein Covid-Zertifikat gekauft zu haben.

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