Alaba legt los! ÖFB-Star startet Training in Udine

Die Präsentation ist abgehakt, jetzt wird auf dem Platz gearbeitet! David Alaba hat am Freitag erstmals mit seinem neuen Klub Udinese Calcio trainiert und damit den nächsten Schritt in seinem Comeback gemacht.

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Nur einen Tag nach seiner offiziellen Vorstellung ging es für den ÖFB-Star bereits auf den Trainingsplatz. Unter Trainer Kosta Runjaic arbeitete der 34-Jährige erstmals mit seinen neuen Teamkollegen am Feinschliff – und machte dabei offenbar gleich einen lockeren Eindruck. Seite an Seite mit Ex-Salzburg-Profi Oumar Solet sorgte Alaba für einige Lacher im Team.

Für den ÖFB-Kapitän beginnt damit ein neues Kapitel in Italien. Sein Blick richtet sich bereits auf die Serie-A-Premiere: Am 12. Oktober wartet der FC Turin. Schon am Samstag steht für Alaba allerdings ein erster Test an. Udinese trifft in einem Freundschaftsspiel auf den polnischen Erstligisten Pogoń Stettin.

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Während sich das österreichische Nationalteam auf das Heimspiel gegen Kosovo am Sonntag vorbereitet, arbeitet Alaba in Udine weiter an seiner Rückkehr. Ralf Rangnick hatte den 34-Jährigen für den aktuellen Lehrgang nicht nominiert. Damit absolvierte Alaba nun seine erste Trainingseinheit seit dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Spanien.