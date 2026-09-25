Asbest-Alarm in Mödling: Verdacht hat sich bestätigt!

Nachweis durch Probebohrung – Gemeinde beruhigt: „Für Bevölkerung unbedenklich" – Material wird sofort entfernt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alarm unter dem Straßenbelag von Mödling! Der Asbest-Verdacht hat sich jetzt bestätigt. Bei einer Probebohrung im Bereich der Kreuzung Feldgasse/Weißes-Kreuz-Gasse wurde belastetes Material in der Deckschicht nachgewiesen, wie die Stadtgemeinde bestätigte.

Die Gemeinde versucht sofort zu beruhigen: „Nach aktuellem Wissensstand ist dies in der gebundenen Form für die Bevölkerung unbedenklich." Dennoch soll das gefährliche Material keine Minute länger als nötig im Boden bleiben – eine Fachfirma rückt an, um es zu entfernen und auszutauschen.

„Ziel ist es, die erforderlichen Maßnahmen rasch und ordnungsgemäß umzusetzen", betont die Gemeinde. Die Arbeiten sollen „unter Einhaltung der dafür geltenden fachlichen und gesetzlichen Vorgaben" über die Bühne gehen – Mödling will offenbar kein Risiko eingehen.