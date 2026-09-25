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Gesundheits-Gefahr

Asbest-Alarm in Mödling: Verdacht hat sich bestätigt!

Asbest in Mödling!
© Greenpeace
Nachweis durch Probebohrung – Gemeinde beruhigt: „Für Bevölkerung unbedenklich" – Material wird sofort entfernt.
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Alarm unter dem Straßenbelag von Mödling! Der Asbest-Verdacht hat sich jetzt bestätigt. Bei einer Probebohrung im Bereich der Kreuzung Feldgasse/Weißes-Kreuz-Gasse wurde belastetes Material in der Deckschicht nachgewiesen, wie die Stadtgemeinde bestätigte.

Die Gemeinde versucht sofort zu beruhigen: „Nach aktuellem Wissensstand ist dies in der gebundenen Form für die Bevölkerung unbedenklich." Dennoch soll das gefährliche Material keine Minute länger als nötig im Boden bleiben – eine Fachfirma rückt an, um es zu entfernen und auszutauschen.

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„Ziel ist es, die erforderlichen Maßnahmen rasch und ordnungsgemäß umzusetzen", betont die Gemeinde. Die Arbeiten sollen „unter Einhaltung der dafür geltenden fachlichen und gesetzlichen Vorgaben" über die Bühne gehen – Mödling will offenbar kein Risiko eingehen.

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