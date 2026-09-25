Bildungsprojekt
58 Millionen für neue Öko-AHS in Baden
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) nannte das Bauprojekt beim feierlichen Spatenstich ein "starkes Signal für den Bildungsstandort Baden und eine Investition in die Zukunft junger Menschen".
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Der Neubau ist ein zentraler Baustein eines künftigen Bildungscampus, der von der Primarstufe bis zur Hochschule reicht.
Gebäude nachhaltig gedacht
Das L-förmige Gebäude bietet offene Lernzonen und viel Grünraum, darunter eine 1.680 m² große, begrünte Dachterrasse. Die Schwerpunkte der Schule liegen auf Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit und Ökologie. Passend dazu betont BIG-Geschäftsführer Gerald Beck: "Durch den Einsatz lokaler Energiequellen wie Erdwärme und Photovoltaik setzen wir ein deutliches Zeichen für einen nachhaltigen, zukunftsweisenden Schulbau." Das im klimaaktiv Gold Standard errichtete Haus wird mit 60 Erdwärmesonden und einer Photovoltaikanlage betrieben.
Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) lobt am Projekt das ideale Zusammenspiel von "Nachhaltigkeit, moderner Pädagogik und attraktiven Lern- und Lebensräumen". Auch Bildungsdirektor Karl Fritthum sowie Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli heben den großen Bedarf an dieser Schulform hervor. Die neue AHS werde ein Ort, der jungen Menschen "Wissen vermitteln, sie auf das Leben vorbereiten und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mitgeben" soll, so Jeitler-Cincelli abschließend.
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